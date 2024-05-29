ZTE Axon 60 ve 60 Lite Özellikleri ve Fiyatı

ZTE Axon 60 Ultra’nın ardından aynı seride yer alan daha uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri tanıtıldı. İki farklı seçenek ile karşımıza çıkan bu modellerden nispeten uygun fiyatlı olan L60 Lite oluyor. Axon 60 modelinin fiyatı ise Lite ile kıyaslandığında biraz daha yüksek.

Her iki model de Ultra’dan daha erişilebilir bir fiyat aralığında satışa sunuluyor. Bu yazımızda ZTE Axon serisine yeni katılan ZTE Axon 60 ve 60 Lite modellerinin özelliklerini ve fiyatlarını inceliyoruz!

ZTE Axon 60 Özellikleri

6.72 inç IPS ekranda FHD+ çözünürlük sunuyor. 32 MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan modelin ön yüzeyinde iPhonelar’daki Dynamic Island’a benzeren bir görünüm dikkat çekiyor. Bu kısım ‘ZTE Live Island’ olarak isimlendiriliyor.

6 GB RAM ve 256 GB dahili depolama kapasitesi sunan model gücünü 12 nm Unisoc T616 yonga setinden alıyor. Axon 60 Ultra’dan ayrılan en önemli özelliğinin bu sekiz çekirdekli işlemci olduğunu söyleyebiliriz.

Arka tarafta 50 MP çözünürlüğünde ana kameraya 2 MP’lik makro kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü ekleniyor. Batarya kapasitesi 5000 mAh olan model hızlı şarj desteği sunuyor. 22,5 W hızlı şarj imkanı mevcut.

Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi bağlantı desteği sunuluyor. Ek olarak USB Type-C girişi ve yan yüzeyde parmak izi okuyucusu bulunuyor. Altın rengi, mor ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.

ZTE Axon 60 Lite Özellikleri

6.6 inç LCD ekrana sahip olan 60 Lite modelinde ekran çözünürlüğü HD+ olup yenileme hızı ise 90 Hz olarak belirtiliyor. RAM Kapasitesi 4 GB olan modelde 256 GB dahili hafıza sunuluyor. Axon 60’da olduğu gibi bu sürümde de ZTE Live Island mevcut.

İşlemci olarak 12 nm sekiz çekirdekli Unisoc T606 tercih edilmiş. Arka kamera setinde 50 MP’lik ana kameraya sadece 2 MP’lik derinlik sensörü eşlik ediyor. Yani, Axon 60’da üçlü kamera seti bulunurken bu modelde 2’li arka kamera setine yer verilmiş.

Batarya kapasitesi her iki modelde de aynı. 5.000 mAh batarya 22.5 W hızlı şarj desteği sunuyor. Bağlantı girişleri de Axon 60 ile ortak özellikleri arasında sıralanıyor. Axon 60 Lite modelinin renk seçenekleri ise altın rengi, mavi ve mor olarak sıralanıyor.

Özellik ZTE Axon 60 ZTE Axon 60 Lite Ekran 6.72 inç IPS, FHD+ çözünürlük 6.6 inç LCD, HD+ çözünürlük, 90 Hz Ön Kamera 32 MP ZTE Live Island Arka Kamera 50 MP ana kamera, 2 MP makro, 2 MP derinlik 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik RAM 6 GB 4 GB Dahili Depolama 256 GB 256 GB İşlemci 12 nm Unisoc T616 sekiz çekirdekli 12 nm Unisoc T606 sekiz çekirdekli Batarya 5000 mAh, 22.5 W hızlı şarj 5000 mAh, 22.5 W hızlı şarj Bağlantı Bluetooth 5.2, Wi-Fi, USB Type-C, parmak izi Bluetooth 5.2, Wi-Fi, USB Type-C, parmak izi Renk Seçenekleri Altın, Mor, Siyah Altın, Mavi, Mor Başlangıç Fiyatı (USD) 219 USD 177 USD

ZTE Axon 60 ve 60 Lite Fiyatları

Bu iki telefonun özelliklerinden de tahmin edileceği üzere uygun fiyatlı alternatif ZTE Axon 60 Lite oluyor. Bu modelin başlangıç fiyatı 177 dolar olarak belirtilmiş.

Gelişmiş versiyon diyebileceğimiz ZTE Axon 60 ise 219 dolardan başlayan satış fiyatına sahip. TL olarak bu modelin vergisiz fiyatının 7.000 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz.

60 Lite modelinin vergisiz TL fiyatı ise 5.700 TL olarak hesaplanıyor. Vergiler eklendiğinde bu rakamlar 11.620 TL ve 14.380 dolar seviyelerine ulaşıyor.