Zula Kasma Sorunu Nasıl Çözülür?

Zula kasma sorunu, oyun deneyimini olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla popüler video oyununda can sıkıcı problemle karşılaşan oyuncular, sorunun nasıl düzeltileceğini merak ediyor. Bu yazıda problemin düzelmesine yardım edebilecek çözüm yöntemlerini açıkladık.

MadByte Games tarafından geliştirilen Zula, 2015 yılının şubat ayında çıktı. Kısa sürede çok popüler hâle gelen FPS oyununda farklı hikâyelere sahip karakterler ve başarılı şekilde tasarlanmış haritalar bulunuyor.

İki takımın mücadelesine tanık olduğumuz oyunda bazı oyuncular kasma ve donma sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Eğer böyle bir problem ile karşılaştıysanız bilgisayarınızın, oyunun sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olmanız gerekiyor.

Zula sistem gereksinimleri isimli yazımıza göz atarak PC'nizin, oyunun gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını öğrenebilirsiniz. Eğer bilgisayarınızın oyunu rahat şekilde çalıştırabilmesi gerekirken kasma ve donma gibi problemler gerçekleşiyorsa rehberimizdeki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Zula Kasma Sorunu İçin Çözüm Yöntemleri

Oyunun grafiklerini düşürün.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Bilgisayarınızın güç modunu değiştirin.

Virüs taraması yapın.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Yukarıda kasma probleminin düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunun Grafiklerini Düşürün

Zula'yı açın.

Ayarlar menüsüne girin.

Grafik sekmesini görüntüleyin.

Grafik ayarlarını düşürün.

Gün içerisinde çok sayıda oyuncu tarafından oynanan Zula'da kasma ve donma problemlerinin düzelmesine yardım edebilecek yöntemlerin başında oyunun grafiklerini düşürmek yer alıyor. Dolayısıyla Zula'da FPS arttırmak ve can sıkıcı problemi düzeltmek için bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Yöntemi uygulamak için ilk olarak oyunu açın ve hemen ardından ayarlar menüsüne girin. Bu adımı uygulamanız hâlinde yeni bir pencere açılacaktır. Açılan pencerede "Grafik", "Ses", "Oynanış" ve "Kontrol" dahil olmak üzere çeşitli sekmeler göreceksiniz.

"Grafik" sekmesine tıklayın. Grafik sekmesinde çözünürlük, doku kalitesi, antialliasing dahil pek çok seçenek yer alıyor. İster bu ayarları manuel olarak düşürebilir isterseniz "Grafik Seviyesi" bölümünden direkt olarak orta, düşük veya minimum seçeneğini seçebilirsiniz.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

Ekran kartınızın driver'ı yani sürücüsü güncel değilse oyunlarda performans problemiyle karşılaşabilmeniz mümkün. Dolayısıyla bilgisayarınızın ekran kartını güncelleyebilirsiniz. Bunun için iki farklı yöntem bulunuyor.

İlk yöntemde Nvidia veya AMD'nin resmî internet sitesi üzerinden uygun sürücüyü indirip yükleyebilirsiniz. İkinci yöntemde ise driver güncelleme programları ile söz konusu işlemi pratik şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Bilgisayarınızın Güç Modunu Değiştirin

Dizüstü bilgisayarlarda şarjın daha uzun gitmesine yardımcı olmak için çeşitli güç modları bulunuyor. FPS türündeki video oyununu dizüstü bilgisayar üzerinden kullanıyorsanız güç modunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Böylelikle bilgisayarınızda performans artışı olacaktır.

Güç modunu değiştirmek için ekranın sağ alt köşesinde konumlanan pil simgesinin üzerine tıklamanız gerekiyor. Bu adımı uyguladıktan sonra açılan pencereden "En iyi performans" seçeneğini seçin. Bu seçeneğin ismi, bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterebilir.

Virüs Taraması Yapın

Sisteme bulaşan kötü amaçlı yazılım, bilgisayarınızın performansını etkiliyor olabilir ve bu da video oyununda kasma ve donma problemleri ile karşılaşmanıza yol açabilir. Bilgisayarınıza virüs bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek için virüs taraması yapabilirsiniz.

Eğer bilgisayarınızda güvenlik yazılımı yüklü değilse ücretsiz antivirüs programları listesine göz atabilirsiniz. İndirme ve yükleme süreci tamamlandıktan sonra virüs taraması işlemini başlatın.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanın.

Görev Yöneticisi açılacaktır.

İşlemler sekmesini görüntüleyin.

Arka planda çalışan gereksiz programları bulun.

Programlara sağ tıklayın.

"Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Arka planda çalışan programlar, sistem kaynağını tükettiğinden ötürü bilgisayarınızın tam performanslı şekilde çalışmasına engel olabilir. Bu da oyunlarda kasma sorununa yol açabilir. Böyle bir problemle karşılaşmamak için arka planda çalışan gereksiz programları sonlandırabilirsiniz.

Yöntemi uygulayabilmek için ilk önce Ctrl + Shift + Esc klavye kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi programını açın. Eğer Windows'un yerleşik aracından memnun değilseniz Görev Yöneticisi alternatifi uygulamalar listesine göz atabilirsiniz.

Bu yazıda Zula kasma sorunu için uygulanabilecek çeşitli çözüm yöntemlerini açıkladık. Rehberimizde yer alan yöntemler, söz konusu problemin düzelmesine yardım edebilir. Eğer sorunu farklı bir yöntemle çözdüyseniz yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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