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Bose Ses Sistemleri Casuslukla Suçlanıyor

bose ses sitemleri casuslukla suçlanıyor

"Peki ya Bose de bizi duyabilecek mi?" Ünlü ses sistemleri markası Bose, kullanıcılarını dinlemekle suçlanıyor. Meşhur markanın kulaklık ve bluetooth hoparlörleri, kullanıcılarını takip etmek ve veri toplamakla suçlanıyor. 

Ne işi var Bose’nin benimle diye düşünmeyin, zaten sizinle değil ne dinlediğinizle ilgileniyor. Popüler müzik listelerini yönlendirmek için kullanıcılarının dinlediği müzikleri takip eden ses sitemlerine, WireTap yasası uyarınca dava açıldı. "Nedir bu WireTap derseniz", Türkçe meali: bizdeki böcek. Yani telefonların bir dinleme cihazı yardımıyla dinlenmesi, bir nevi casusluk.

Firma, kullanıcılarını cihazlara kolay erişim ve müzik paylaşımı kolaylığı sağlayan Bose Connect uygulaması sayesinde izleyebiliyor. Toplayabildiği tüm verileri, Segment.io gibi piyasa araştırması yapan şirketlere sattığı ortaya çıkarılan Bose ses sistemlerinin, dava sonucunda nasıl cezalandırılacağı merak konusu. En azından merak konusu olmalı, her önüne gelen bizi dinlemiyordur (?) sonuçta değil mi?

Wikileaks'e Göre CIA, Evlerdeki Tüm Akıllı Cihazları Dinleme Aygıtına Çevirmiş

Neden İnternette Asla Güvende Olamayacağız?

Yazar: - 21.04.2017

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