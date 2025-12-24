Oyun Dünyası Şaşkın! Çok Beklenen Ajan Oyunu Ertelendi

Oyun dünyasının uzun bir süredir merakla beklediği ve James Bond serisine dayanan aksiyon-macera oyunu 007 First Light için bekleyenlerini üzecek bir haber geldi. Buna göre oyunun çıkış tarihi ne yazık ki birkaç ay ertelendi. Şirketten konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

007 First Light Ertelendi

Bir İngiliz gizli servis ajanı James Bond'u canlandıracağımız 007 First Light'ın ilk olarak 27 Mart 2026'da çıkış yapması planlanıyordu. Ancak geliştirici IO Interactive, oyunun iki ay ertelendiğini açıkladı. Buna göre yeni çıkış tarihi 27 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Şirket, ertelemenin oyunun daha kaliteli ve sorunsuz bir deneyim sunması için yapıldığını belirtti.

IO Interactive CEO'su Hakan Abruk'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: