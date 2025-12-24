Oyun Dünyası Şaşkın! Çok Beklenen Ajan Oyunu Ertelendi
IO Interactive tarafından geliştirilen ve James Bond’un gençliğini konu alan 007 First Light için çıkış tarihi ertelendi. İşte yeni tarih!
⚡ Önemli Bilgiler
- 007 First Light çıkış tarihi ertelendi.
- Ertelemenin gerekçesi, oyunculara daha kaliteli ve sorunsuz bir deneyim sunabilmek olarak açıklandı.
- Yeni tarih 27 Mayıs 2025 olarak belirlendi.
Oyun dünyasının uzun bir süredir merakla beklediği ve James Bond serisine dayanan aksiyon-macera oyunu 007 First Light için bekleyenlerini üzecek bir haber geldi. Buna göre oyunun çıkış tarihi ne yazık ki birkaç ay ertelendi. Şirketten konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
007 First Light Ertelendi
Bir İngiliz gizli servis ajanı James Bond'u canlandıracağımız 007 First Light'ın ilk olarak 27 Mart 2026'da çıkış yapması planlanıyordu. Ancak geliştirici IO Interactive, oyunun iki ay ertelendiğini açıkladı. Buna göre yeni çıkış tarihi 27 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Şirket, ertelemenin oyunun daha kaliteli ve sorunsuz bir deneyim sunması için yapıldığını belirtti.
An important update regarding the release date of 007 First Light.— 007 First Light (@007game.ioi.dk) December 23, 2025 at 8:01 PM
IO Interactive CEO'su Hakan Abruk'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
Herkese merhaba,
Bugün, 007 First Light ile ilgili bir güncelleme paylaşıyoruz. Oyunun çıkış tarihini iki ay ertelemeye karar verdik ve yeni çıkış tarihi 27 Mayıs 2026 oldu.
007 First Light, bugüne kadarki en iddialı projemizdir ve ekip, nefes kesici aksiyon, dünya çapında maceralar, casusluk, gadget'lar, araba kovalamacaları ve daha fazlasını bir araya getirerek unutulmaz bir James Bond deneyimi sunmaya odaklanmıştır. Bağımsız bir geliştirici ve yayıncı olarak, bu karar, oyunun ilk günden itibaren oyuncularımızın hak ettiği kalite düzeyini sunmamızı sağlayacaktır.
Oyun iyi bir şekilde ilerliyor ve baştan sona tamamen oynanabilir durumda, bu nedenle bu ek iki ay, deneyimi daha da iyileştirmemize ve rafine etmemize olanak tanıyarak, piyasaya sürüldüğünde mümkün olan en güçlü sürümü sunmamızı sağlayacak. Bunun 007 First Light'ın uzun vadeli başarısını sağlayacağından eminiz ve oyunu duyurduğumuzdan beri gösterdiğiniz sabır ve sürekli desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz. 2026'nın başlarında 007 First Light ile ilgili daha fazla güncelleme paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.
Desteğiniz için tekrar teşekkür ederiz.
IO Interactive / Hakan Abrak