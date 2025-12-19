GTA 6 Hakkında Çarpıcı İddia: Bambaşka Bir Oyun Karşımıza Çıkacak

Oyun dünyasında şu sıralar herkesin dilinde merakla beklenen GTA 6 yapımı var. GTA 5'in tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu olmasıyla oluşan bu büyük beklenti diğer geliştiricileri bile tedirgin ediyor.

Hatta bazı şirketler, kendi oyunlarının çıkış tarihlerini GTA 6 ile çakışmaması için şimdiden değiştiriyor. Ancak bugün gündeme gelen iddia oyunun çıkış tarihinden çok yapısıyla ilgili büyük bir soru işareti yaratıyor.

Sektörün deneyimli isimlerinden gelen bilgilere göre GTA 6 Online, alıştığımız aksiyon kalıplarının dışına çıkarak bir MMORPG'ye (Çok Oyunculu Rol Yapma Oyunu) evrilebilir. Gelin bu şaşırtıcı iddianın detaylarına ve Rockstar'ın olası planlarına hep birlikte göz atalım.

GTA 6 Yeni Özellikleriyle MMORPG Yolunda İlerliyor

Ultima Online ve Star Wars Galaxies gibi efsane yapımlarda imzası bulunan sektör emektarı Rich Vogel yeni oyun hakkında yaptığı açıklamalarda duyduğu özelliklerin doğru olması halinde GTA 6'nın çevrim içi sürümünün bir MMORPG'ye dönüşebileceğini ifade ediyor. Vogel konuyla ilgili şunları söylüyor:

Eğer GTA 6'nın özellikleri ve oynanışı hakkında duyduklarım doğruysa oyun bir MMORPG'ye evrilebilir. Çünkü planlanan özelliklerin birçoğu tipik olarak bu tür oyunlarda karşımıza çıkıyor.

Peki bu iddia ne kadar gerçekçi? Vogel GTA 6 için duyduğu özellikler hakkında bilgi vermese Rockstar'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı stratejik bir hamle mevcut dönüşümün sinyallerini vermişti. Şirket Ağustos 2023'te GTA 5'in popüler modifikasyonu FiveM'in yaratıcısı Cfx.re ekibini resmen bünyesine katmıştı.

Bilmeyenler için hatırlatalım. FiveM oyunculara polis, doktor veya farklı meslek gruplarını canlandırabildikleri özel sunuculara sahip ve çok daha kalabalık bir Roleplay deneyimi sunuyordu. Öyle ki söz konusu modun popülaritesi zaman zaman Steam üzerindeki standart GTA Online oyuncu sayısını bile geride bırakmıştı.

FiveM'in başarısı oyuncuların "yaşayan, kalıcı ve rol yapma odaklı" bir dünyayı ne kadar sevdiğini kanıtlıyor. Rockstar'ın GTA 6 Online modunda World of Warcraft benzeri klasik bir MMORPG yapı kurmasa da oyuncuları içine çekecek kesintisiz ve kalıcı bir dünya yaratmak için bu tür öğelerini kullanması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6 Online'nın doğrudan MMORPG türünde geliştirilmeli mi? Yorumlarda buluşalım.