007 First Light Görüp Görebileceğiniz En Gerçekçi James Bond'u Yaptı

IO Interactive, James Bond oyununa dair ilk detayları paylaştı. Oyunun fragmanı, Sony'nin düzenlediği son State of Play etkinliğinde gösterildi. Geliştirici stüdyo, oyunu en son 2020'de duyurmuştu ve oyuncular yıllardır bu anı bekliyordu.

5 senedir sessizliğini koruyan IOI, efsanevi Hitman serisiyle ün salmıştı. Şimdi ise, James Bond ve Hitman severlerin hoşuna gidebilecek bir oyunla sahnede.

007: First Light Konusu ve Fragmanı

Oyunda James Bond'un gerçekçi modeli dikkat çekiyor. Oyun sizi James Bond'Un MI6'daki eğitim süreçlerine kadar uzanıyor ve "00" statüsünü nasıl aldığına odaklanıyor. Ancak oyunun senaryosu tamamen bağımsız olacak.

Öte yandan, James Bond karakterinin modellemesi sosyal medyayı ikiye bölmüş durumda. Kimi sosyal medya kullanıcıları, bu modelin fazla düz ve özensiz olduğunu düşünüyor. Diğer kısım ise tamamen karakteri yansıttığına inanıyor.

007: First Light ilk bakış fragmanı:



Sizin ilk izlenimleriniz nasıl? 007: First Light, heyecanla bekleyeceğiniz bir oyun olur mu? Yorumlarda tartışalım.