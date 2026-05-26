Dünyaca Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Yeni James Bond Oyunu Kadrosuna Katıldı!

IO Interactive, çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni James Bond oyunu 007 First Light'a dünyaca ünlü sosyal medya fenomenini eklediğini duyurdu. Peki, son dakika sürpriz olarak oyuna eklenen bu fenomen kim? İşte detaylar.

Geliştirici ekip IO Interactive, yeni oyunu 007 First Light'ın çıkışına bir gün kala oyuna dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Khaby Lame'i eklediğini duyurdu. Khaby Lame, sosyal medyada saçma sapan videolara verdiği tepki videolarıyla tanına bir fenomen. Kendisi hâlen Tiktok'da en çok takip edilen fenomen.

Şirket, Intagram üzerinden yayınladığı bir videoda, Khaby Lame'in oyunda nasıl yer alacağını James Bond hayranlarına gösterdi. Dünyaca ünlü fenomen, oyunun açılış hikayesinde yer alıyor. Ünlü ajanımız James Bond, yayınlanan videoda Khaby Lame'e yaklaşıp yol tarifi soruyor. Khaby ise ünlü ikonik el hareketiyle zaten Bond'un önünde bulunan yol tarifi içeren tabelayı gösteriyor.

Oyunlar genel olarak, belirli bir kitleye yani oyuncu kitlesine hitap eder. Oyun firmaları ise kâr marjlarını yükseltmek ve oyunlarını daha fazla kitleye yaymak için dünyaca ünlü insanları oyunlarına dahil ediyorlar. Bu stratejiyi daha önce Fortnite gibi birçok firmanın izlediğini görmüştük.

Çocukluğumdan itibaren filmlerinden hayranı olduğum James Bond'un yeni oyununu sabırsızlıkla beklediğimi söylemeliyim. Geliştirici firmanın ise 007 First Light'a dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Kahby Lame'i eklemesini hoş bulduğumu itiraf etmeliyim. Bence bu tarz ünlülerin oyunlara dahil edilmesi, oyunun çok daha fazla kitleye ulaşmasını sağlıyor.