Sevilen GTA Oyunları İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Steam GTA serisini sevenler için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Bu kapsamda eski GTA oyunlarının grafiksel olarak yenilenmiş versiyonlarını kapsayan Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’un fiyatında ciddi bir indirim söz konusu. Peki kampanya ne zamana kadar devam edecek?

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Steam'de Ne Kadara Düştü?

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Steam'de yüzde 67 oranında indirime girdi. Kampanya kapsamında paketin fiyatı 59,99 dolardan (2.753 TL) 19,99 dolara (917 TL) kadar düştü. Bununla birlikte indirimin 8 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtelim. Yani karar vermek için önünüzde bolca süreniz var.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Hangi GTA Oyunlarını Kapsıyor?

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, 2001’de çıkış yapan GTA 3, 2002’de çıkan GTA: Vice City ve 2004’te piyasaya sürülen GTA: San Andreas oyunlarını kapsıyor. Eğer söz konusu yapımların orijinal versiyonları artık eski geliyorsa, grafiksek olarak yeni nesil için güncellenen bu paketi satın alabilirsiniz.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Depolama: 45GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

Depolama: 45GB boş alan

Editörün Yorumu

Nostalji duygusunu seven bir oyuncu olarak Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ilk çıktığı zaman denemiştim. Açıkçası içlerinden en çok GTA 3’ü beğendim diyebilirim. Zira GTA 3 ilk oynadığım bilgisayar oyunuydu. Yenilenmiş versiyonunu oynayabilmek gerçekten beni geçmişe götürmüştü.