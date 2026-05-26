200 MP Kameralı Bu Amiral Gemisi, Fotoğraf Makinelerine Taş Çıkaracak

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X10'un özellikleri sızdırıldı. Telefon yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu, telefonda yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

OPPO Find X10'un Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP veya 64 MP

200 MP veya 64 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: Bulunacak.

Bulunacak. İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X10'un Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel veya 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera ise mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OPPO Find X9'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Buna göre yeni cihazın da 4K ve 1080p video kaydı desteğine sahip olması bekleniyor.

OPPO Find X10'un İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda Dimensity 9500s bulunacak. Sekiz çekirdeğe sahip bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek hıza sahip hem de daha verimli çalışıyor. Bu işlemci Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu 50 ile 60 FPS arasında, PUBG Mobile'ı ise 90 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 9500s işlemcisinin OPPO K15 Pro+, POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de yer aldığını belirtelim. Serinin bir önceki modeli olan Find X9'da ise sekiz çekirdeğe sahip Dimensity 9500 yer alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

OPPO Find X10'un Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 165Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X9'da 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3600 nit maksimum parlaklık mevcut. Buna göre yeni telefonda 3600 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

OPPO Find X10 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip Find X10'un 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Bu arada yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Find X9, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X10 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X10'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X10'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

OPPO Find X10'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro şu anda 84 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X10'un Find X9 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 89 bin TL civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OPPO Find X10'un işlemcisinden batarya kapasitesine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip kameralar sayesinde kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek. Bu arada telefonun çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.