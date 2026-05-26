Bu Oyun, Geliştiricisini Zengin Etti! Daha Tam Sürümü Bile Çıkmadı

Star Citizen, ilk duyurulduğu günden bu yana 10 yıl geçmesine rağmen hâlâ alfa sürümde kalmaya devam eden bir yapım. Ne var ki oyuncular, bunu tamamlanmış bir oyun gibi görüyor ve hesaplarını geliştirmek için ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu sadık oyuncu kitlesi sayesinde geliştirici de önemli bir gelir eşiğini geçti.

Star Citizen İlk Olarak Ne Zaman Duyuruldu?

Star Citizen, ilk olarak 2012 yılında duyuruldu. Uzay temalı oyunlar arasına eksiksiz bir oyun olarak katılacağı ileri sürülen bu yapımın oyunculara hem tek kişilik bir hikâye modu hem büyük bir çok oyunculu oynanış sunacağı üzerinde duruldu. Başlangıçta çıkış tarihinin 2014 olması bekleniyordu fakat geliştirme süreci bir noktadan sonra daha farklı planlar çerçevesinde yürütülmeye başlandı.

Oyunun arkasındaki ekip, Star Citizen'e çok büyük ilgi olduğunu gördükten ve devamlı olarak destek geldiğini fark ettikten sonra hedeflerini büyüttü. Oyun sürekli olarak yeni sistemlerle güncellendi. Ne var ki bugün geldiğimiz noktada ilk duyurulmasından bu yana yaklaşık 14 yıl geçmiş durumda. Buna rağmen hâlâ alfa aşamasında kalmayı sürdürüyor.

Star Citizen ile Şimdiye Kadar Ne Kadar Para Kazanıldı?

Star Citizen ile şu ana kadar 1 milyar dolardan fazla gelir elde edildi. Güncel kurla 45 milyar 905 milyon 900 bin TL'ye denk geliyor. Bu büyük başarı aslında klasik oyun satışlarından gelmiyor. Geliştirici, oyun ilk duyurulduğunda para kazanmak için farklı bir yol izledi. Chris Roberts'ın kurduğu Cloud Imperium Games, mümkün olduğunca yüksek gelir seviyesine ulaşmak için oyun içi harcamalara ve bağışlara odaklandı.

Hayranlar, geliştiricinin bu oyunu daha iyi hâle getirmesi için bağışta bulunuyor. Bunun karşılığında ayrıca oyun içinde önemli avantajlar da elde ediyorlar. Oyunda bazı uzay gemileri yüzlerce dolara satılabiliyor. Sınırlı süreliğine sunulan paketler de çok fazla rağbet görüyor. Cloud Imperium Games, bu gelir modeline uzun yıllar boyunca bağlı kaldı ve an itibarıyla önemli bir eşiği de geride bırakmayı başarmış durumda.

Oyuncular, Star Citizen İçin Nasıl Bu Kadar Para Harcadı?

Oyuncuların Star Citizen için bu kadar yüksek miktarda harcama yapmasının başlıca sebebi, oyunun çok kapsamlı bir simülasyon deneyimi sunması. Öyle ki madencilik, ticaret, keşif ve daha birçok unsuru içinde barındırıyor. Zaman içinde çok çeşitli sistemlere kavuşan yapım, piyasadaki en büyük eksiklerden birini gideriyor.

Şimdiye kadar piyasaya sürülen birçok çevrim içi oyun, birkaç yıl boyunca oyunlara eğlenceli zaman geçirme imkânı sağladı ama bunların önemli bir kısmı önünde sonunda sunucularını kapattı ve oyuncular tüm ilerlemesini kaybetti. Star Ciziten ise yavaş ama emin adımlarla ilerleyerek oyunculara çok uzun bir süre boyunca hizmet vermeyi sürdürdü.

Oyunun geçmişini bilen ve şimdiye kadar çok fazla yatırım yapan kişiler, yeni içerikler çıktığında da aynı yaklaşımı sergilemeye devam ediyor. Oyun sürekli olarak güncel tutulduğu için oyuncu kitlesi de sürekli olarak para harcayacak bir şeyler bulabiliyor. Belki şu an tam sürümü piyasaya sürülmemiş olabilir ancak çoğu oyuncu, bunu çok uzun zamandır desteği kesilmeden sürdürülen eksiksiz bir yapım olarak görüyor.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse Star Citizen tarzı oyunları çok seven birisi değilim. Henüz tam sürümü çıkmamış olan bir oyunda hesabımı geliştirmek için küçük bir servet ödemek de tercih edebileceğim bir şey değil. Ama bu tür oyunlara harcama yapanların da mantıksız hareket ettiğini düşünmüyorum.

Sonuçta bu oyunları eğlenmek ve keyifli vakit geçirmek için oynuyoruz. Nasıl ki oyun oynamak, yoğun tempolu bir gününü güzel atlatmamızı sağlıyorsa iyi bir hesaba sahip olmak da bazılarına iyi hissettirebilir. Burada önemli olan, Star Citizen'in oyunculara bunu yaptırabilecek kadar başarılı adımlar atması. Geliştirme sürecini ağırdan alıyor olabilir ama ortaya konan bu sonuç, oyuncuların isteklerine karşılık verdiğini gösteriyor. Bunu eğer bir on yıl daha sürdürürse 2 milyar doları bile geçebilir.