21 Gün Pil Ömürlü Xiaomi Watch S5 Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu

Xiaomi Watch S5, 2026 yılının Mart ayında tanıtıldı. Bu tanıtımdan sonra yeni akıllı saatin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı da oldukça merak edilmeye başlandı. Marka tarafından duyurulan global lansmanla birlikte akıllı saatin Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine ne zaman sunulacağı da açıklığa kavuştu.

Xiaomi Watch S5 Ne Zaman Türkiye'ye Gelecek?

Xiaomi Watch S5'in global lansmanının 28 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı. Bu lansmanın hemen ardından akıllı saatin Türkiye'de ön siparişe açılması bekleniyor. Ön sipariş dönemi sona erdikten hemen sonra da cihazların teslimatına başlanacağı öngörülüyor. Bu arada lansmanla beraber cihazın Türkiye'deki kullanıcıları hangi seçeneklerle karşılayacağı da netlik kazanacak.

Xiaomi Watch S5'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olur?

Hatırlatmak gerekirse Xiaomi Watch S5'in standart sürümü için 1.199 yuan (8 bin 98 TL), eSIM versiyonu için 1.399 yuan (9 bin 450 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. eSIM sürümünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor ancak her iki senaryoda da akıllı saatin Türkiye'deki başlangıç fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 11 bin TL civarında olabilir.

Konuya dair açıklama yapılmadığını, Xiaomi'nin yerel fiyatlandırma uygulaması hâlinde daha uygun bir fiyata sahip seçenek olarak öne çıkabileceğini not düşelim. Bu arada yeni akıllı saatin nihai Türkiye fiyatına dair fikir vermesi açısından Xiaomi Watch S4'ün şu an 8 bin 499 TL'ye satıldığını da belirtelim.

Xiaomi Watch S5'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.48 inç

1.48 inç Ekran Çözünürlüğü: 480 x 480 piksel

480 x 480 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 2.500 nit

2.500 nit Ekran Piksel Yoğunluğu: 323 PPI

323 PPI Batarya Kapasietsi: 815 mAh

815 mAh Pil Ömrü: eSIM ile 14 gün, Bluetooth ile 21 güne kadar

eSIM ile 14 gün, Bluetooth ile 21 güne kadar Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen seviyesi, nefes egzersizi ve uyku analizi

Kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen seviyesi, nefes egzersizi ve uyku analizi Spor Modu: 150'den fazla

Xiaomi Watch S5'in Ekran Özellikleri Neler?

Akıllı saat, 1,48 inç ekran boyutuna sahip. 480 x 480 piksel çözünürlük, 2500 nit maksimum parlaklık ve 323 PPI piksel yoğunluğu sunan AMOLED ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Yüksek parlaklık değeri sayesinde güneş altında bile ekranı net şekilde görmeyi mümkün kılan cihaz, AMOLED ekran sayesinde de canlı renkler sağlıyor.

Xiaomi Watch S5'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Xiaomi Watch S5, 815 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Bluetooth modunda 21 güne kadar pil ömrü sunan cihaz, eSIM ile birlikteyse 14 güne kadar kullanım süresi sağlıyor. Bir önceki model Xiaomi Watch S4 ise 486 mAh batarya kapasitesine sahip ve 15 güne kadar pil ömrü sağlıyor.

Xiaomi Watch S5'in Sağlık Özellikleri Neler?

Cihaz, kalp atış hızı ölçümü, uyku başlangıcı ve bitişi için gelişmiş takip, kandaki oksijen seviyesini izleme ve nefes egzersizi özelliklerine sahip. Önceki modele göre kalp atış hızının ölçümünde yüzde daha yüksek 98,4 doğruluk oranına sahip. Benzer şekilde uyku takibi de yüzde 11 oranında daha başarılı tespit imkânı sunuyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi Watch S5'in sahip olduğu özellikleri göz önünde bulundurarak birçok kişi tarafından değerlendirilecek bir model olduğunu düşünüyorum. Özellikle uykuya dalmakta zorlananlar için önceki modele göre çok daha isabetli ölçüm imkânı sunarak pek çok kullanıcının beklentisini karşılayacaktır. İdeal pil ömrü ise akıllı saatin alınmasının bir diğer sebebi olacaktır.