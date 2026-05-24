Yeni James Bond Oyununun 13 Dakikalık Videosu Yayınlandı

Satışa sunulmasına yalnızca sayılı günler kalan 007 First Light'ın oynanış videosu paylaşıldı. IO Interactive tarafından paylaşılan video, oyunun ilk 13 dakikasını gösteriyor. Dolayısıyla bu video sayesinde oyunun oynanış sistemi, çevre tasarımı ve atmosferi hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliyoruz.

007 First Light'ın Oynanış Videosu Nasıl İzlenir?

YouTube üzerinden paylaşılan 13 dakika uzunluğundaki oynanış videosu, oyunun ilk görevini içeriyor. Helikopter aracılığıyla bir göreve giderken saldırıya uğruyoruz. Bu saldırının ardından kendimizi ada gibi bir yerde buluyoruz. Orada düşmanlarla doğrudan çatışmaya girmek yerine gizli ilerlememiz gerekiyor.

007 First Light Nasıl Bir Oyun Olacak?

007 First Light, MI6 eğitim programına yeni katılmış James Bond'ın gençlik yıllarına odaklanacak. Aksiyon ve macera türlerindeki oyunda Bond'un 007 kod adını nasıl aldığına da tanık olacağız. Bu arada oyun, IO Interactive tarafından geliştirildi. Bu stüdyo, Hitman oyunları ile dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe ulaştı.

Atmosferi başarılı şekilde yansıtan 007 First Light'ta düşmanları ister gizli bir şekilde ister doğrudan çatışmaya girerek etkisiz hâle getirebileceğiz. Casusluk temasına sahip oyunda bazı görevlerde otomobil de sürebileceğiz. Bu, oynanışı daha keyifli hâle getirecek. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğines ahip oyunda sadece tek oyunculu mod mevcut.

007 First Light Ne Zaman Çıkacak?

007 First Light, 27 Mart 2026 tarihinde PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve Nintendo Switch 2 için satışa sunulacak. Oyunun şu anda öSteam, Epic Games, PlayStation ve Xbox mağazalarında ön sipariş sürecinde olduğunu belirtelim. Ön sipariş veren oyuncular, oyuna çıkış tarihinden 24 saat önce erişebilecek.

007 First Light'ın Fiyatı Ne Kadar?

007 First Light'ın PC sürümü Steam'de 39.99 dolar (1.826 TL), Epic Games mağazasında ise 2.800 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Oyun Xbox Series X/S sürümü için 2.800 TL, PlayStation 5 sürümü için 2.999 TL fiyat etiketi belirlendi. Oyunu ön sipariş vermek için bu mağazalardan birini ziyaret edip satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

007 First Light'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64 bit

Windows 10 / Windows 11 64 bit İşlemci: Intel Core i5 9500 / AMD Ryzen 5 3500

Intel Core i5 9500 / AMD Ryzen 5 3500 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700

NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 Depolama: 80 GB

Minimum sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i5 9500 veya AMD Ryzen 5 3500 seviyesinde bir işlemciye ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GTX 1660 ya da AMD RX 5700 seviyesinde bir ekran kartı isteniyor. Bunların yanı sıra en az 16 GB RAM gerekiyor.

Oyunun yüklenebilmesi için en az 80 GB kullanılabilir alanın gerektiğini belirtelim.

007 First Light'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64 bit

Windows 10 / Windows 11 64 bit İşlemci: Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600

Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT

NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT Depolama: 80 GB

Editörün Yorumu

James Bond serisini seven biri olarak 007 First Light'ı uzun süredir bekliyorum. Paylaşılan videoya göre oyunun keyifli bir oynanış sunacağını söyleyebilirim. Oyunun ayrıca James Bond atmosferini başarılı şekilde yansıtacağını düşünüyorum. İlk görevi tamamlamak için sessiz bir şekilde ilerlememiz gerekecek. Diğer görevlerde doğrudan çatışmaya girme imkânına sahip olabileceğiz. Bu farklı yollar, oynanışı daha keyifli hâle getirecektir.