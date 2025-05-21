1 Dakikada 150 Km Menzil: Şarj Sorunları Bitiyor!

Elektrikli otomobillerin en büyük sorunlarından biri de batarya. Zira bataryaları şarj etmek için geçirilen süreler kullanıcıların zamandan tasarruf etmesinin önüne geçiyor. Ancak Çinli batarya üreticisi SEVB, yeni batarya teknolojisini tanıttı. Bu yeni teknoloji ile birlikte 1 dakikalık şarj süresi ile 150 kilometre menzil elde etmek mümkün. İşte konuyla ilgili detaylar...

1 Dakikada 150 Kilometre Menzil Artık Mümkün!

Shenzhen’de düzenlenen Uluslararası Batarya Fuarı’nda tanıtılan Star Chaser 2.0 adlı batarya yalnızca bir dakikalık şarjla 150 kilometrenin üzerinde bir menzil sunabiliyor. Bu yüksek performans 1400 amper düzeyindeki aşırı hızlı şarj desteğiyle mümkün hale geliyor. Batarya sisteminde LFP yani lityum demir fosfat temelli hücreler tercih edilmiş. SEVB bu yeni nesil bataryanın 12C şarj hızına erişebildiğini belirtiyor.

Teorik olarak bu hız, bataryanın beş dakika gibi kısa bir sürede tamamen dolmasını sağlayabiliyor. Star Chaser teknolojisinin ilk versiyonu 2022 yılında duyurulmuştu ve o dönem 4C şarj hızına sahipti. Yeni nesil sistem, önceki modele kıyasla üç kat daha hızlı şarj edilebiliyor. Ancak geliştirme süreci yalnızca hıza odaklı ilerlememiş. Yeni yapıda SEVB’in geliştirdiği Tianqing mimarisi kullanılıyor.

Bu mimari sayesinde elektriksel ve termal bölümler birbirinden ayrılarak güvenlik seviyesi artırılmış. Ayrıca batarya içerisindeki ısı dengesini sağlamak için sıvı soğutmalı özel kanallar sisteme entegre edilmiş. Bu da yüksek şarj hızlarının sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde uygulanabilmesini sağlıyor. SEVB yalnızca batarya değil, şarj altyapısı tarafında da önemli bir çözüm tanıttı. Xinxingchi 2.0 Kiloamp Extreme Charging Edition isimli bu şarj ünitesi, 1400 amperlik akım sağlayabiliyor.

Yüksek voltajlı araç platformlarıyla birlikte kullanıldığında sistem toplamda 1,4 megawatt seviyesine kadar güç çıkışı sunabiliyor. Bu uyum sayesinde bir dakikalık şarjla uzun menzillere ulaşmak artık teorik bir senaryo olmaktan çıkıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...