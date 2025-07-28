100 Bin TL İndirim: ÖTV Sonrası Fiat Egea Fiyat Listesi!
Fiat Egea’nın 2025 model fiyatları ÖTV indirimi sonrası güncellendi. Egea artık 944.964 TL’den başlıyor. İşte Fiat Egea güncel fiyat listesi..
ÖTV zammı sonrasında otomobil piyasalarındaki değişimler devam ediyor. Bu kapsamda değişen ÖTV oranları ve matrahlar bazı modellerde indirim yaparken bazı modellerde ise zamma sebep oluyor. Geçtiğimiz günlerde sizlerle ÖTV zammı sonrası fiyatı düşen otomobiller listemizi paylaşmıştık. Beklentiler artık resmileşmeye başladı. Fiat Egea Sedan modelinde 100 bin TL indirim yapıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...
Egea Yeni ÖTV Matrahıyla Artık Daha Ulaşılabilir!
Türkiye’de üretimi yapılan otomobillere yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan yeni düzenleme Fiat Egea ailesinin fiyatlarına olumlu yansıdı. Fiat Türkiye tarafından yapılan duyuruda markanın en çok satan modeli Egea’nın daha düşük vergi dilimine geçtiği ve bu sayede başlangıç fiyatının 944.964 TL'ye kadar gerilediği bildirildi.
Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “Egea, 2015 yılından bu yana 680 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte Egea’ya olan ilginin daha da arttığını net şekilde görüyoruz” açıklamasında bulundu. Yapılan düzenlemeyle birlikte Egea’nın bazı benzinli motor seçeneklerinde yüzde 80 olan ÖTV oranı, yüzde 70 ve yüzde 75 seviyelerine düşürüldü.
Kimse Ne Olduğunu Anlamadı: ÖTV Zammı İkinci El Fiyatlarına da Yansıdı!
ÖTV zammı ardından bazı tüketiciler ikinci el otomobillerinin fiyatlarını arttırdı. İşte konuyla ilgili detaylar...
Özellikle benzinli otomobil almak isteyen kullanıcılar için önemli bir fırsat yaratan bu gelişme sıfır kilometre otomobillere olan ilgiyi de artırmış durumda. Elektrikli araçlardaki ÖTV zammı sonrası benzinli araçların tekrar cazip hale gelmesiyle birlikte, sektör temsilcileri ilerleyen dönemlerde benzinli araçlara özel yeni teşviklerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.
|Versiyon
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt Türü
|Kredili Fiyat
|Nakit Fiyat
|1.4 Fire 95 HP GSR
|Easy
|Manuel
|Benzinli
|1.044.131 TL
|944.964 TL
|1.4 Fire 95 HP GSR
|Urban
|Manuel
|Benzinli
|1.157.464 TL
|1.058.298 TL
|1.4 Fire 95 HP GSR
|Lounge
|Manuel
|Benzinli
|1.214.131 TL
|1.114.964 TL
|1.4 Fire 95 HP GSR
|Limited
|Manuel
|Benzinli
|1.270.798 TL
|
1.171.631 TL
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