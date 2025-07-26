Kimse Ne Olduğunu Anlamadı: ÖTV Zammı İkinci El Fiyatlarına da Yansıdı!

Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV zammı sonrasında sıfır otomobil fiyatlarında büyük dengesizlikler kaydedildi. Bu noktada değişen matrah aralıkları ve ÖTV oranları otomobil fiyatlarında zam ve indirimler yapılmasına neden oldu. Ancak işin daha ilginci ÖTV zammının sıfır otomobil fiyatlarına henüz yansımadan ikinci el piyasasını etkilemesi oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

ÖTV Zammı Sonrası İkinci El Piyasası Şahlandı!

Türkiye'de neredeyse her yıl otomobil piyasalarını derinden etkileyecek hamleler yapılmakta. Bu noktada 2025 yılında ise ÖTV oranlarında yapılan değişiklik etkili oldu. Değişen ÖTV oranları ve matrah aralıklarıyla birlikte başta elektrikli otomobiller olmak üzere neredeyse tüm araç gruplarına zam geldi.

Yapılan düzenleme ile birlikte bazı uygun fiyatlı giriş seviyesi otomobillerin fiyatları da düştü. Zira ÖTV düzenlemesinde bahsi geçen araçların matrah aralıkları değişti ve bu noktada 50 ile 100 bin TL arasında indirimler gelmesi muhtemel. ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen otomobiller için buraya tıklayınız.

Ancak işin diğer boyutundaysa ikinci el otomobillerde fiyat artışları tespit edildi. Özellikle Sahibinden.com gibi ikinci el alım-satım platformları incelendiğinde ÖTV zammı sonrasında bazı kullanıcılar araçlarına 200 bin TL ile 500 bin TL arasında zam yaptı. Bahsi geçen kullanıcılardan bazıları eski model araçlarında bu düzenlemeyi yaparken bazılarıysa indirim alması beklenen otomobillerinde bu hamleyi yaptı.

Bazı tüketicilerse işi fırsatçılık boyutuna götürerek ÖTV düzenlemesi ile herhangi bir bağlantısı olmayan, üretimi bitmiş olan otomobillerine 200 bin TL zam yapmayı tercih etti. Şu anda yeni yeni fiyat artışları ilanlar üzerinde görülürken uzmanlar bu fiyat artışının devam edebileceği yönünde yorumlarda bulundu.

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