Steam'de %90'a Varan İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de Playstack Yayıncı İndirimi başladı. Bununla birlikte pek çok oyun çok ucuzladı. İndirime giren oyunlar arasında The Last Faith, Rise of the Slime, AK-xolotl: Together, The Entropy Centre ve Dick Wilde 2 dahi olmak üzere pek çok yapım bulunuyor.

Steam'de Playstack Yayıncı İndirimi Başladı

Bunkovsky Games tarafından geliştirilen Rise of the Slime, Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. Roguelike oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 7.99 dolar (337 TL) yerine 79 sent (33 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunda sadece tek oyunculu mod bulunuyor. Kampanya 13 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

En iyi VR oyunları arasında yer alan Dick Wilde 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. Bolverk Games tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 10.49 dolardan (442 TL) 1.04 dolara (43 TL) düştü. 2019 yılının şubat ayında piyasaya sürülen oyunda tek oyunculu mod, çevrim içi PvP ve çevrim içi eşli modlar yer alıyor.

Bolverk Games tarafından geliştirilen Dick Wilde yüzde 90 oranında indirime girdi. 2017 yılının mart ayında piyasaya sürülen VR oyunu 7.99 dolar (337 TL) yerine 79 sent (33 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Tek oyunculu ve ortak/bölünmüş ekran PvP modlarına sahip olan yapımın Steam'deki inceleme notları "Olumlu" durumda.

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan The Entropy Centre yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi bulmaca oyunları arasında yer alan yapımın fiyatı 10.49 dolardan (442 TL) 2.62 dolara (110 TL) düştü. Stubby Games tarafından geliştişrilen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çok olumlu" durumda.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar