12 Yaşındaki Efsane: Nokia Lumia’nın Kamerası Günümüz Telefonlarıyla Yarışıyor!

Teknoloji dünyasına meraklı, biraz da yaşı büyük pek çok kişi Nokia Lumia efsanesini hatırlayacaktır. Lumia ilk çıktığı dönemlerde pek çok ilgisini çeken ancak almakta büyük tereddütler yaşadığı bir cihaz serisiydi. Sonrasındaysa şirket tarafından alınan yanlış kararlar ve kullanıcı tercihlerinin farklı yönlere kaymasıyla birlikte Nokia efsanesinin sonunu getirdi. Peki bugün bir Nokia Lumia 1020 modeline sahip olsaydınız kamerası size nasıl bir sonuç verirdi? İşte detaylar...

Nokia Lumia 1020 vs One Plus 12 Kamera Testi!

Takvimler 11 Temmuz 2013 tarihini yani yaklaşık 12 yıl öncesini gösterdiğinde o an ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Evrenin bir yerinde siz bir şeyler ile meşgulken Nokia markası Lumia 1020 model adını verdiği efsaneyi piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Windows Phone işletim sistemine sahip olan Lumia 1020 döneminin en iddialı telefonları arasındaydı zira kamerası 41 Megapiksel çözünürlüğe sahipti.

Tabi çözünürlük her şey demek mi hayır orası ayrı bir konu ancak o dönemlerde genellikle kameraların kalitesini yazılımlarından veya diğer özelliklerinden uzak tutarak Megapiksel özelliklerine göre kıyaslıyorduk. O dönem bugünün pek çok güçlü kameralara sahip Android telefonlarıyla benzer bir tasarıma sahip olarak piyasaya sürülen Lumia 1020 serinin de en güçlü akıllı telefonlarından biriydi.

Geçtiğimiz günlerde Android Center adlı internet sitesinde Derrek Lee tarafından bir karşılaştırma sonucu yayınlandı. Derrek Lee eski bir Lumia kullanıcısıydı ve haberinde de Lumia serisi cihazlara olan sevgisinden bahsediyor. Ardından günümüzdeki en güçlü cihazlardan biri olan One Plus 12 ile bir kamera testi yapıyor. Çıkan sonuçlara baktığımızda One Plus 12'nin etkileyici sonuçlar verdiğini söylemek mümkün.

Zira 3 adet lense sahip olan cihaz pek çok açı ve konumda harika fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. Lumia 1020 ise buna karşılık toplam çözünürlüğü 41, kullanılabilir çözünürlüğü ise 38 Megapiksel olan tek bir arka kamera ile savaşıyor. Bu durumda Lumia 1020'nin dönemindeki cihazlara kıyasla oldukça başarılı olduğunu ancak bugünün teknolojisi karşısında yenildiğini söylemek mümkün.

BONUS: Eğer geçmişe dönüp nostalji yapmak isterseniz buraya tıklayınız.

Bu şaşırtıcı bir sonuç mu? Hayır. Zira aradan geçen 12 yıllık süreçte kamera teknolojileri büyük yol katetti. Bu test ise bizlere aslında yaşanılan gelişme sürecine tanıklık etme şansı tanıdı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın...