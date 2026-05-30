Popüler Basketbol Oyununda Devasa İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Popüler basketbol oyunu NBA 2K26 kısa bir süre önce Xbox mağazasında büyük bir indriime girdi. Oyuncular, belirlenen son tarihe kadar yapımı indirimli fiyattan satın alabilecekler. Peki yapım ne kadar indirime girdi ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

NBA 2K26 Xbox Store'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Xbox, kısa bir süre önce NBA 2K26'nın fiyatında yüzde 90'lık bir indirim yaptı. Bu kapsamda yapımın fiyatı 2.900 TL'den 290 TL'ye kadar geriledi. Bununla birlikte söz konusu indirimin 11 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtelim. Yani önünüzde oyunu satın alıp almama konusunda 12 günlük bir süreniz var. Buna ek olarak yapımın superstar versiyonu ve NBA 2K26 × PGA TOUR 2K25 paketi de indirimde. Bu versiyonların fiyatları ise 3.600 TL'den sırasıyla 720 TL ve 900 TL'ye düştü.

İşte NBA 2K26'nın fiyatları;

NBA 2K26 Standard Edition - 2.900,00 TL yerine 290,00 TL

NBA 2K26 × PGA TOUR 2K25 - 3.600,00 TL yerine 900,00 TL

NBA 2K26 Superstar Edition - 3.600,00 TL yerine 720,00 TL

NBA 2K26 Fragmanı Nasıl İzlenir?

NBA 2K26 Nasıl Bir Oyun?

NBA 2K26, 2025'te piyasaya sürülen gerçekçi bir basketbol simülasyonu diyebiliriz. Oyunda MyCAREER, MyTEAM ve MyNBA gibi eğlenceli modlar da bulunuyor. Eğer basketbol ile ilgili bir oyuncuysanız söz konusu yapımı belirlenen son tarih geçmeden satın alabilirsiniz. Zira indirimin gerçekten çok büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

NBA 2K26 ilk çıktığında bir süre oynadığım bir oyun diyebilirim. Bu tür oyunlara karşı çok fazla ilgim olmasa da şahsi düşüncem basketbol deneyimini gerçekten iyi bir şekilde yansıttığı yönünde. Bence oyunun 2.900 TL'den 290 TL'ye düşmesi kaçırılmayacak bir indirim. Şu an olmasa bile satın alıp sonrası için kütüphanenizde bulundurabilirsiniz.