Steam'e 5 Yeni Oyun Geliyor! Simülasyon, Korku ve Dahası

Steam'e gelecek ay oldukça geniş bir tür yelpazesine sahip olan beş adet oyun eklenecek. Bunlardan bazıları oyuncuların saatin bile nasıl geçtiğini anlamamasına neden olacak kadar eğlenceli vakit geçirmesine imkân tanırken bazıları ise son derece ürkütücü olması nedeniyle ekrana bile bakmak istememesine sebep olacak.

Steam'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Arcane Merchant: 1 Haziran 2026

Remorses: 2 Haziran 2026

Hobby Horse: 2 Haziran 2026

Modern Warships: 4 Haziran 2026

The Brewline: 4 Haziran 2026

Steam'e Haziran 2026'da eklenecek oyunlar arasında Arcane Merchant, Hobby Horse, Modern Warships, Remorses ve The Brewline bulunuyor. 1 Haziran 2026'da Arcane Merchant adlı bir Orta Çağ oyunu yayınlanacak. 2 Haziran 2026 ve 4 Haziran 2026'da ise ikişer oyun çıkışını gerçekleştirecek.

Remorses Nasıl Bir Oyun Olacak?

Korku oyunları arasında konumlanacak olan Remorses, oldukça karanlık bir atmosfere sahip olacak. Oyunda kayıp vakalarını araştıran Jake Lepistow'u yöneteceksiniz. Sır perdesini ortadan kaldırmaya çalışırken ipuçlarını toplayarak bulmacaları çözeceksiniz. Tabii, bir yandan da ruh sağlığınızı korumaya odaklanacaksınız. Sürekli olarak gerilim altında hissettiren yapımları oynamayı sevenler, bu yapımı da beğenecektir.

Remorses'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

Windows 10 / 11 İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 Depolama: 33 GB kullanılabilir alan

Modern Warships Nasıl Bir Oyun Olacak?

Modern Warships, deniz savaşlarını merkezine alacak bir aksiyon oyunu olarak oyuncuların karşısına çıkacak. Savaş uçakları, dronelar, denizaltılar da dahil olmak üzere çok geniş bir araç yelpazesine sahip olacak. Düşmanlara karşı mücadele verdiğiniz yapım, hızlı tempolu olası nedeniyle özellikle aksiyon sevenler tarafından ilgi görecektir.

Modern Warships'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

2.2 GHz hızında çalışan bir işlemci RAM: 4 GB

AMD Radeon HD 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660 Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

The Brewline Nasıl Bir Oyun Olacak?

The Brewline oldukça karanlık bir atmosfere sahip olacak. Hayatta kalmak için elinizden geleni yapmaya çalışacağınız oyunda gerçeği ortaya çıkarmak için büyük çaba sarf edeceksiniz. Alcora Games tarafından geliştirilen yapımda strateji geliştirme, kaynak yönetme ve benzeri unsurlar kritik rol oynayacak.

The Brewline'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

Intel Core i3-6100 / AMD FX-6300 RAM: 4 GB

Sürüm 11 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Hobby Horse Nasıl Bir Oyun Olacak?

Hobby Horse, at yetiştirip engelli parkurları aşmaya çalışacaksınız. Kapalı salonlarda başlayacak olan mücadele zamanla ormana kadar uzanacak. Oyunda ilerlerken hızlanma, sıçrama ve benzeri hamlelerle kupalar kazanabileceksiniz. Oyun ilerledikçe daha zorlu parkurların kilidi açılacak. Genel olarak basit bir görünüme sahip fakat sürükleyici deneyim sunması dolayısıyla oyunu oynarken bunu çok dikkate almanız olası değil.

Hobby Horse'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

Intel Core i3 3.0 GHz RAM: 6 GB

Sürüm 11 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Arcane Merchant Nasıl Bir Oyun Olacak?

Orta Çağ oyunları arasına katılacak olan Arcane Merchant'da bir tüccarı yöneteceksiniz. Oyunda küçük bir tezgahla başlayacak, bunu zaman içinde büyülü eşyalar, silahlar ve nadir kristaller satılan büyük bir yer hâline getireceksiniz. Öte yandan işe yardımcılar da alabileceğinizi not düşelim. Planlama yapmaktan hoşlananlar tarafından sevilerek oynanacaktır.

Arcane Merchant'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

Sürüm 11 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Steam'e Haziran 2026'da eklenecek olan oyunlar arasında oldukça dikkat çekici yapımlar olduğunu düşünüyorum. Deniz savaşı odaklı oyunları seven birisi olarak Modern Warships'i mutlaka deneyeceğim. Ayrıca korku türüne ilgim olmasaı dolayısıyla Remorses'ı da oynayacağım. Benim gibi bu türe sahip oyunları oynamaktan keyif alanlar da çok yakında piyasaya sürülecek bu oyunlara kesinlikle bir şans vermeli.