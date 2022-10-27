14 Güvenlik Açığını Kapatan Yeni Chrome Güncellemesi Yayınlandı

Google, kısa bir süre önce Chrome web tarayıcısının yeni bir kararlı sürümünü yayınladı. Chrome 107, desteklenen tüm masaüstü işletim sistemleri ve Android için çıktı.

Web tarayıcısının bu son güncellemesi önümüzdeki günlerde ve hatta haftalarda herkese ulaşmış olacak. Erken yükseltmek isteyen Chrome kullanıcıları, güncellemeleri manuel olarak kontrol ederek bunu yapabilir.

Tek gereken, tarayıcının adres çubuğuna chrome://settings/help'i yazmak veya Menü > Yardım > Google Chrome Hakkında'yı seçmek. Açılan sayfa mevcut kurulu sürümü görüntüler ve yeni sürümler için bir kontrol gerçekleştirir. Bulunan herhangi bir sürüm o ekranda indirilecek ve yüklenecek. Yeni Chrome sürümüne yükseltmeyi tamamlamak için yeniden başlatma gerektiğini de belirtelim.

Google, Güncellemenin Yapılması Gerektiğini Belirtiyor

Yükseltme, Chrome'un masaüstü sürümünü Mac için 107.0.5304.62, Linux için 107.0.5304.68 ve Windows için 107.0.5304.62/63'e ve Android sürümünü 107.0.5304.54'e getiriyor. Chrome'un masaüstü ve Android sürümleri, web tarayıcısının önceki sürümlerinde bulunan güvenlik açıklarını gideriyor.

Google, Chrome 107'nin 14 farklı güvenlik açığını çözdüğünü belirtiyor. Google açıklardan detaylı olarak bahsetmese de tarayıcınızı olası saldırılardan korumak için mümkün olduğunca erken güncelleme yapmanızı öneriyor.