Google Chrome, Windows 7 ve Windows 8.1 Desteğini Sonlandırıyor

Google Chrome, Windows 7 ve Windows 8.1 desteğini bırakmaya hazırlanıyor. Yazılım devi Google tarafından yapılan açıklamada güncelleme desteğinin hangi tarihten itibaren sonlandırılacağı bilgisi de paylaşıldı. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Google Chrome, Windows 7 ve Windows 8.1 Desteğini Bırakıyor

Microsoft tarafından geliştirilen Windows 7 isimli işletim sistemi 2009 yılında, Windows 8.1 ise 2013 yılında piyasaya sürüldü. Her ne kadar iki işletim sistemi de uzun yıllar önce çıkmış olmasına rağmen günümüzde çok sayıda kişi tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

Windows 7 ve Windows 8.1 işletim sistemlerini kullanmaya devam eden PC kullanıcıları için üzücü bir gelişme yaşandı. Yazılım devi Google, dünyanın en popüler web tarayıcılarından bir tanesi olan Chrome'un söz konusu işletim sistemlerini desteklemeyi bırakacağını açıkladı.

Aktarılan bilgilere göre popüler internet tarayıcısı, 10 Ocak 2023 tarihinden itibaren Windows 7 ve Windows 8.1 işletim sistemlerini desteklemeyecek. Söz konusu işletim sistemlerinde Chrome'un eski sürümleri çalışmaya devam edecek fakat yeni güncelleme yayımlanmayacak.

Güvenlik güncellemelerinden, iyileştirmelerden ve yeni özelliklerden yararlanmaya devam edebilmek için popüler tarayıcının desteklediği bir Windows işletim sistemine geçiş yapmanız öneriliyor. Özellikle güvenlik güncellemelerinin, oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

Web tarayıcısı denildiğinde akla ilk gelen tarayıcılardan biri olan Google Chrome, yüzde 65,7 oranında bir pazar payına sahip. Google Chrome'u yüzde 18,66 pazar oranı ile Safari takip ediyor. Edge yüzde 4,32 oranında pazar payına sahipken Mozilla Firefox ise yüzde 3,14 oranında pazar payına sahip.

Google tarafından Windows 7 ve Windows 8.1 işletim sistemleri ile ilgili alınan karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.