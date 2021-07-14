14 Temmuz 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu
Yapılan resmi açıklamalarla birlikte 14 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu belli oldu. Peki kaç yeni vaka, kaç yeni hasta ve kaç yeni vefat var?
2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan ve o zamandan bu yana ana gündem haline gelen Covid-19, hızla yayılmaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklamalarla birlikte 14 Temmuz 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu belli oldu. Peki, bugün kaç yeni vaka, kaç yeni hasta ve kaç yeni vefat bulunuyor?
14 Temmuz Koronavirüs Tablosu: Vaka Sayısı Kaç Oldu?
Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/nTOPU4Cs8C— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2021
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Covid-19 Belirtileri Neler?
- Ateş
- Kuru Öksürük
- Yorgunluk
- Baş Ağrısı
- Boğaz Ağrısı
- Kas Ağrısı
- İshal
- Tat ve Koku Kaybı
- Ciltte Döküntü
- Solunum Güçlüğü
- Göğüs Ağrısı
- Konuşma Kaybı
- Hareket Kaybı
Virüsle enfekte olan ve süreci semptomatik yaşayan kişiler, ortalama beş gün içerisinde belirtileri göstermeye başlarlar. Bazı durumlarda bu süre iki haftayı bulabilir. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir. Eğer ciddi semptomlar gösteriyorsanız, en yakın sağlık kuruluşundan yardım alın.
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Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu uygulamada koronavirüs haritasının yanı sıra risk haritası da yer alıyor. Aynı zamanda HES Kodu işlemlerinizi de yine Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
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