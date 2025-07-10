1548 Beygir Gücünde: Xiaomi YU7 Ultra Geliyor!

Xiaomi son dönemde elektrikli araçlar konusunda büyük bir atağa geçti. Birden fazla model ve hız rekorları ile karşımıza çıkan teknoloji devi iki hafta önce ilk SUV modeli Xiaomi YU7'yi tanıtmıştı. Bu lansman sonrasında şirketin biraz dinlenmesi bekleniyordu. Ancak teknoloji devi "dinlenme" kelimesini unutmuşa benziyor.

26 Haziran günü tanıtılan Xiaomi YU7’nin ardından birçok kişi Ultra versiyonun gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Xiaomi lansmanda bu sorulara yanıt vermedi. Ancak aradan geçen kısa sürenin ardından Xiaomi YU7 Ultra'nın kamuflajlı bir şekilde test edildiği görseller ortaya çıktı.

Xiaomi YU7 Ultra Özellikleri Nasıl Olacak?

Tasarım anlamında oldukça sade bir görüntü sunan YU7 Ultra, dikkat çekici spoylerlerden uzak duruyor. Ancak genişletilmiş çamurluklar ve 21 inçlik dev jantlar, altında yatan gücün ipuçlarını fazlasıyla veriyor. Seramik frenler ve 6 pistonlu kaliperler ise bu SUV’un performans odaklı doğasını kanıtlar nitelikte.

Araç, SU7 Ultra’da da kullanılan üç motorlu güç ünitesine sahip olacak. Bu da tam 1.548 beygir gücü ve 1.770 Nm tork anlamına geliyor. 93,7 kWh’lik batarya ve karbon takviyeli gövdeyle, 0’dan 100 km/s hıza 2,5 saniyenin altında ulaşması bekleniyor. Maksimum hız ise 300 km/s ile sınırlandırılabilir.

Bu kapsamda Xiaomi'nin YU7 Ultra'yı Nurburgring'de test ederek bir dünya rekoru daha kıracağını söyleyebiliriz.

Fiyat konusunda SU7 Ultra ile benzer bir durumu yani Max versiyonunun iki katı olmasını bekliyoruz. Bu da aracın yaklaşık 80.000 Euro'ya satışa sunulacağı anlamına geliyor. Evet, Xiaomi çoğu milyon dolarlık hiper otomobilden daha hızlı, uygun fiyatlı bir SUV üretiyor.

Ultra versiyonunun bu yılın sonuna doğru tanıtılmasını ve ilk teslimatların 2026'nın ikinci çeyreği civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.