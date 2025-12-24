Japonya'nın İlk Süper Otomobili Satışa Çıktı! Bir Servet Değerinde

Japonya'nın ilk süper otomobili olarak kabul edilen 1967 model Toyota 2000GT, efsanevi yarış pilotu Bobby Rahal tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Sadece 351 adet üretilen bu özel model, 1986 Indianapolis 500 şampiyonu olan Rahal'ın Bring a Trailer platformu üzerinden satışa çıkardığı otomobil için teklifler dudak uçuklatan seviyeye ulaştı.

Toyota 2000GT İçin Teklifler Havada Uçuşuyor

Şu anda Bring a Trailer üzerinde satışta olan 1967 model Toyota 2000GT için teklifler 750 bin dolar (32 milyon 137 bin 575 TL) bandını aştı. Analistlere göre otomobil hem sınırlı sayıda üretilmesi hem Bobby Rahal gibi ünlü bir isme ait olması, açık artırma kapandığında milyon dolar seviyesine ulaşabilir.

Aracın hikâyesinin de en az kendisi kadar etkileyici olduğunu belirtmek gerekiyor. İlk olarak Mozambik'te sahibine ulaşan araba yıllar içinde İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Kosta Rika da dahil olmak üzere pek çok ülke gezdi. Onlarca yıl boyunca titizlikle korundu ve farklı dönemlerde uzmanlar tarafından restore edildi.

En son 2024 yılında dünyanın en prestijli otomobil etkinliklerinden biri olan Amelia Island Concours d'Elegance'da'da kendi sınıfında birincilik ödülü alarak bir kez daha dikkatleri üzerinde topladı. Yamaha ve Toyota tarafından birlikte geliştirilen 2000GT, sadece 117 cm yüksekliğe sahip ve aracın genel tasarımı 1960'ların ruhunu yansıtıyor.

Araç, gücünü Yamaha imzalı 2.0 litrelik, çift eksantrikli 6 silindirli bir motordan alıyor. Bu motor, o döneme göre oldukça ileri bir teknoloji sunmuş ve otomobili neredeyse bir hız canavarına dönüştürmüştü.İç tasarım da tıpkı dışında olduğu gibi 1960'lardan kalma pek çok unsuru barındırıyor. Araç, Boobby Rahal'ın elinde olduğu süre zarfında sadece 50 kilometre yol katetti.