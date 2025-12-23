Yeni Toyota Corolla Satışa Çıktı: Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Çin pazarında büyük bir operasyon geçiren Toyota otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak yeni Corolla modelini resmen sahneye çıkardı. Bir dönem sadece ekonomik bir sedan olarak bilinen modelin, boyut atlayarak segment değiştirdiğini duyuran marka, hem premium özellikleri koruyacaklarını hem de fiyat avantajıyla rekabeti kızıştıracaklarını bildirdi. İşte detaylar...

Yeni Toyota Corolla Çin'de Satışa Sunuldu!

FAW-Toyota ortaklığının yeni ürünü olan model markanın gelecek vizyonunu yansıtırken ailelerin de yüzünü güldürdü. Yapılan mühendislik çalışmalarına göre boyu 75 mm uzayarak 4 bin 710 mm'ye ulaşan yeni araç sadece bir ulaşım aracı olmayacak sunduğu 2 bin 750 mm'lik aks mesafesiyle üst segmentteki konforu C segmentine taşıyacak.

Yönetim bu yeni seriyi sıradan bir makyaj operasyonu olmaktan çıkarıp tasarım ve teknolojinin buluştuğu bir "Baby Camry" yapmaya kararlı. İç mekanda 12.9 inçlik devasa multimedya ekranı ve Huawei HiCar desteği standart olarak sunulurken marka asıl hedefinin "maksimum verimlilik" olduğu vurgulandı.

5. nesil hibrit motorla donatılan araç 100 km'de sadece 4.13 litre yakıt tüketerek tek depoyla 1000 km menzil vadediyor. Fiyat politikasıyla da şaşırtan model için Çin'de 14 bin dolar (yaklaşık 600 bin TL) gibi oldukça agresif bir başlangıç fiyatı belirlendi.

Türkiye'de üretilen Corolla için henüz resmi bir değişim takvimi açıklanmasa da 2025 yılı içerisinde bu yeni ön tasarımın ve gelişmiş hibrit teknolojisinin Sakarya'daki üretim bandına da yansıması, markanın rekabet gücünü bir üst lige taşıyacağının sinyallerini veriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...