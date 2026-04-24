Xiaomi'den Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Xiaomi 17 Fold'un işlemcisi ortaya çıktı. Cihazda Xiaomi tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Bu sayede cihazda yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Xiaomi 17 Fold'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Xring O3

Xring O3 Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17 Fold'un İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonunda Xring O3 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadığı için detayları belli değil ancak Xring O1'in özellikleri ve performansı göz önünde bulundurulduğunda Xring O3, yüksek performans sunacağı söylenebilir. Dolayısıyla Xiaomi 17 Fold'da PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ın yanı sıra en iyi grafikli mobil oyunlar bile yüksek FPS değerleri ile birlikte sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Xiaomi 15S Pro modelinde yer alan Xring O1'de 3.9 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 3.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek, 1.9 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek verimlilikle çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Xiaomi 17 Fold'un Ekran Özellikleri Neler?

Xiaomi 17 Fold, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi'nin önceki katlanabilir telefonu Mix Fold 4'te 7,98 inç ekran boyutu, 2224 x 2488 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 3000 nit maksimum parlaklık ve 6,56 inç ikinci ekran boyutu mevcut.

Mix Fold 4'ün ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 8 inç civarında bir ekran boyutu ve 3000 nit civarında bir ekran parlaklığı görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Xiaomi 17 Fold Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Fold'un 2026 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok güçlü işlemciye sahip olan Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17 Fold Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip Xiaomi 17 Fold'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefonun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Xiaomi 17 Fold'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Mix Fold 4 için 8.999 yuan (59.397 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Xiaomi 17 Fold'un Mix Fold 4'ten daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 9.400 yuan (62 bin TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 125 bin TL civarında olabilir. Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapılabileceğini belirtelim. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Xiaomi 17 Fold'un işlemcisi dikkatimi çekti. Xiaomi'nin önceki işlemcisi Xring O1'i göz önünde bulundurduğumda yeni katlanabilir telefonun yoğun efektlere sahip ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donam veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacağını belirteyim. Bu bence çok önemli bir özellik çünkü telefon kullanım deneyimini doğrudan etkiliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu net şekilde hissediliyor.