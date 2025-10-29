Hem Arkadaş Hem Yardımcı: İnsansı Robot Satışa Sunuldu (Video)

1X, 2024 yılında ev işlerini yaparak insanların üzerindeki büyük bir yükü kaldıran ev robotunu tanıtmıştı. Şimdi de ön siparişlere açıldı. Hem yoğun bir şekilde çalışan ve eve geç saatlerde gelen insanlar hem yaşlı insanların ekstra işlerle uğraşmasını engelleyerek çok büyük fayda sağlayacak gibi görünüyor.

1X, Neo Ev Robotunu Ön Siparişe Açtı

Neo ev robotu, yaklaşık 1,68 m boyunda ve 30 kilo ağırlığında. İnsanların yanında daha rahat hissetmesi için yumuşak bir gövdeye sahip olacak şekilde geliştirildi. Çamaşırları çamaşır makinesine götürme, tabak ve bardakları alma, yerleri süpürme, bulaşık makinesindeki tabakları yerine yerleştirme, masada unutulan kalem ve benzerlerini çekmeceye koyma gibi işleri gerçekleştiriyor.

Yaklaşık olarak 25 kiloya kadar çamaşır ya da yiyecek taşıyabilen robotta iki adet kamera, dört adet mikrofon ve üç hoparlör bulunuyor. Böylece evdeki insanları görebiliyor, duyabiliyor ve konuşabiliyor. Çevrede neler olup bittiğinin her an farkında olan ev robotu, komutları hızlı bir şekilde algılayıp harekete geçebiliyor.

Ev sahiplerinin onu yardımcıdan çok ev arkadaşı gibi görmesini sağlayacak özellikleri bulunuyor. Yapay zeka sayesinde konuşmaları hatırlayabiliyor ve internetten cevaplar bulabiliyor. 1X'in uzaktan yardımı ile robot daha önce yapması için eğitilmediği işleri de öğrenebiliyor. Sizinle oturup uzun uzun sohbet bile edebiliyor.

Eve geldiğinizde eğer konuşacak birisini arıyorsanız robot sizi dinleyebiliyor, kafanıza takılan sorularla ilgili cevaplar verebiliyor. Dört saate kadar çalışabilen gelişmiş ev robotu, şarjı azaldığında ise otomatik olarak şarj olmaya gidiyor. Böylece sizin bu süreçte herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor.

1X'in Neo Ev Robotunun Fiyatı Ne Kadar?

1X'in Neo ev robotu, 20,000 dolar (838 bin 776 TL) fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı. Bu, 3 yıllık garanti ile robota sahip olmanızı sağlıyor. Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda destek alabiliyorsunuz. Ayrıyeten abonelik sistemi de bulunuyor, aylık 499 dolar (20 bin 927 TL) karşılığında da alabiliyorsunuz. Bu arada robotların dağıtımının 2026 yılında yapılması planlanıyor.