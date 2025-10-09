Çok Gerçekçi Robot Yüzü Geliştirildi! Mimikleri İnsan Gibi (Video)

İnsansı robotlar geliştirmeye odaklanan AheadForm, ürkütücü şekilde gerçekçi görünen bir robotik kafa tasarladı. Bu robotun prototipi, 1 dakikadan daha az bir süreye sahip videoda sergilendi. Robotun son derece gerçekçi yüz ifadeleri yüzünden görenler şaşkına dönmekten kendini alıkoyamadı.

Gerçekçi Yüz İfadelerine Sahip Robotik Kafa Yapıldı

AheadForm tarafından yayınlanan yeni bir videoda bilim kurgu filmlerini aratmayan bir robotik kafaya yer verildi. Kısa süre içinde neredeyse yarım milyon görüntülemeye ulaşan videodaki robotik kafa gerçek bir insandan farksız olmasından dolayı yoğun ilgi gördü. Robotun gözlerini kırpmasından başını sağa ve sola çevirmesine kadar her basit hareketi izleyenlere sanki karşısında gerçek bir insan varmış gibi hissettirdi.

Origin M1 projesinin en yeni robotik kafa prototipi, yüze dikkatli bir şekilde odaklanıldığında nerede olduğunu anlamaya ve çevrede olup bitenlere anlam yüklemeye çalıştığını hissetmeye başlıyorsunuz. Bu, robota insansı bir dokunuş eklenmesini sağlayan en önemli detaylardan biri olarak görülüyor.

AheadForm, bu robotik yüzleri geliştirerek insanları etkilemekten çok daha fazlasını amaçlıyor. Duygusal yönden etkileyici hareketlere sahip bu robotik yüzler sadece bir başlangıç noktası olarak görülüyor. Asıl odak noktasında insanlar ile makineler arasındaki farkı kapatma hedefi bulunuyor. Robotik yüzler çok daha büyük robotik sistemlerin bir parçası hâline getirilerek harika bir temel oluşturabilir.

Henüz tam anlamıyla bir vücuda sahip değil, insanlar gibi özgürce hareket edemiyor ancak şu anki hâli bile Origin M1'in övgüler alması için yeterli oldu. Çoğu kişi, onun bugüne kadar yapılmış en gerçekçi robotik yüz olduğunu belirtti.

Öte yandan bazıları da robotik kafanın ürkütücü yanını görmezden gelemedi. Robotun göz kırpmalarından etrafını anlamlandırma çabasındaymış gibi bakışlar yöneltmesine kadar her hareketini detaylı bir şekilde inceleyenler, bunu bir hayli rahatsız edici buldu. Bazı izleyiciler de robotun bu rahatsız edici gerçekçiliği üzerinden espriler yaptı.