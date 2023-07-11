2. El Araç İthalatına İzin Verilecek mi? Ticaret Bakanı Açıkladı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2. el araç ithalatı hakkında oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bakan tarafından yapılan açıklamayla beraber ikinci el araç ithalatına izin verilip verilmeyeceği belli oldu. Ayrıca ikinci el araç satışına yönelik duruma dair bilgiler de paylaşıldı.

Ticaret Bakanı, 2. El Araç İthalatı Hakkında Açıklama Yaptı

Bir süredir ikinci el araç ithalatına izin verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. NTV'deki habere göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konu ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak böyle bir çalışma yapmadıklarını belirtti.

Bakan Ömer Bolat, fiyatlara KDV artışından daha yüksek zam yapılıp yapılmadığının denetimine başlandığını açıkladı. Bakan Bolat ayrıca "İkinci el satışların gevşediğini görüyoruz" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Fiyatı daha yüksek olan ikinci el satışların sıfır araç satış fiyatına doğru, aşağı doğru bir ivme kazandığını gözledik. Birkaç hafta zaman alacak ama burada istikrarı sağlayacağız."

İlan siteleriyle görüşmelerin yapıldığını ifade eden Bakan Bolat, 15 Temmuz’dan itibaren kesinlikle sıfır araç satış fiyatından daha yüksek ikinci el fiyatı koymamaları konusunda uyarıldı. Bu ilanları koymak isteyenler uyarılacak. Buna uyulmadığı takdirde 300 bin liraya kadar ceza kesilecek" şeklinde konuştu.

Türkiye Noterler Birliği ile iş birliğinin sağlandığını belirten Bakan Bolat, "15 Temmuz itibarıyla noterler de yılda üçten fazla bireysel satışı ticari satış kabul ederek bu satışları gerçekleştirmeyecek" ifadelerini kullandı.