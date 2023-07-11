Ford'un Efsane Modeli Mustang Mach-E Türkiye'de!

Ford'un, gelişmiş teknolojilere sahip olan yeni ve tamamen elektrikli Mustang ruhu taşıyan Mach-E spor otomobili Türkiye'ye geldi. Sıfır emisyonlu sürüş heyecanı yaşatan otomobil, bulut bağlantısı, makine öğrenimi ve yeni nesil SYNC ile dikkat çekiyor.

Zamanın eskitemediği Mustang'in tasarımından çizgiler taşıyan Ford'un ilk tam elektrikli SUV aracı, bugüne kadarki en gelişmiş konfora, rahatlığa ve sürücü destek teknolojisine sahip. Sıfırdan geliştirilen Mustang Mach-E, dünyanın en çok satan spor otomobili olmaya aday.

Ford Mustang Mach-E Artık Türkiye'de

Ford'un %100 elektrikli yeni spor otomobili, enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra çevre dostu ve duyarlı bir donanıma sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.

5.1 saniyeye inebilen 0-100km/s hızlanma sağlayabilen bir versiyona sahip olmasıyla birlikte tek motorlu arkadan itiş, çift motorlu dört çeker sürüş seçeneklerine sahip olması da otomobil severlerin dikkatinden kaçmıyor.

Ford Türkiye İş Birimi Lideri Özgür Yücetürk, yeni elektrikli otomobil modeli için şu açıklamalarda bulundu:

“Otomotiv sektörü büyük bir dönüşümden geçerken Ford olarak bizler de teknolojilerimizle geleceği bugünden yaşatmayı hedefliyoruz. Elektrifikasyona öncülük etme vizyonumuz ile çıktığımız bu yolda bu kez de Ford’un efsanevi modeli Mustang’in ruhunu taşıyan, yeni ve %100 elektrikli Mustang Mach-E’yi müşterilerimizle buluşturuyoruz. %100 elektrikli Mustang Mach-E, ikonik Mustang ruhunu korumanın yanı sıra şimdiye kadarki en gelişmiş teknolojileri sıfır emisyonlu sürüş performansıyla bir araya getiriyor.”

Ford Mach-E Elekrili Otomobil Özellikleri