2. El Otomobil Fiyatları Düştü Mü? İşte Sonuçlar!

Türkiye'de ikinci el otomobil pazarı diğer ülkelere nazaran biraz farklı işlemekte. Zira diğer pazarlara baktığımızda genel olarak sıfır otomobillere kıyasla düşüşler yaşanması beklenirken Türkiye'de bir dönem sıfır otomobil fiyatları ikinci el otomobil fiyatlarının altında kalmıştı. Buna nazaran her ay olduğu gibi Nisan ayı verileri de paylaşıldı. Peki yaz aylarının gelmesiyle birlikte ikinci el otomobil pazarında son durum ne? İşte detaylar...

İkinci El Otomobil Fiyatlarında Artış! Ancak Korkulacak Seviyede Değil!

İkinci el otomobil piyasası son dönemlerde durgun bir süreçten geçti. Devamında ise bayramın yaklaşması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte piyasalarda az da olsa bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Bu noktada arabam.com tarafından yayınlanan Nisan 2025 verileri de bahsi geçen tutumu destekler neticede sonuç verdi. İkinci el araç ilanlarında yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde 10-15 yaş aralığındaki otomobillerin yüzde 27,4’lük oranla ilk sırada yer aldığı görülüyor. Bunu yüzde 26 ile 5 yaşından küçük araçlar izlerken 6-9 yaş grubu yüzde 16,6 seviyesinde kalıyor.

20 yaş üzeri araçlar da yüzde 16,8 ile belirgin bir paya sahip. Bu veriler piyasada hem görece yeni hem de orta yaşlı araçlara yönelik dengeli bir ilgi olduğunu gösteriyor. Yakıt türlerine göre dağılımda ise dizel araçlar yüzde 47,8 oranıyla başı çekiyor. Benzinli araçlar yüzde 28,1 oranında yer alırken, LPG'li araçlar yüzde 22,5 seviyesinde. Hibrit modeller yüzde 0,9 ile az da olsa dikkat çekerken elektrikli araçların yüzde 0,7 oranında kalması bu segmentin henüz yaygınlaşmadığını ortaya koyuyor.

Özellikle hibrit araçlarda yaşanan küçük artış, kullanıcıların çevreci tercihlere yönelmeye başladığını işaret ediyor. Fiyat kategorilerine bakıldığında, 1 milyon TL ve üzeri araçların %26,2’lik bir oranla daha sık listelendiği dikkat çekiyor. Bu durum yüksek fiyatlı araçların pazarda daha fazla yer bulduğunu ya da satışı görece daha uzun sürdüğü için ilan süresinin uzadığını düşündürebilir. Diğer fiyat aralıklarında ise dağılımın dengeli seyrettiği görülüyor.

Yüksek bütçeli segmentin yükselmesi, ikinci el araç alımında değişen ekonomik koşulların etkisini de yansıtıyor olabilir. İlanlarda en çok karşılaşılan markalar arasında Fiat, Renault ve Volkswagen öne çıkarken, bunları Ford, Opel ve Hyundai takip ediyor. Model bazında ise Clio, Megane, Egea ve Astra gibi geniş kitlelere hitap eden araçlar başı çekiyor. Bu tercihler, kullanıcıların hem ekonomik hem de bakım-maliyet dengesi açısından ulaşılabilir araçlara yöneldiğini gösteriyor.

Verilen ilanlardaki ortalama fiyat incelendiğinde ise bir önceki ay 786 bin 737 TL olan ikinci el araç ilan fiyatları, Nisan ayında 795 bin 578 TL'ye yükseldi. Bahsi geçen artış oldukça az olarak nitelendirilese de fiyat artışının olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...