2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan ve o zamandan bu yana ana gündem haline gelen Covid-19, hızla yayılmaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklamalarla birlikte 2 Eylül 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu belli oldu. Peki, bugün kaç yeni vaka, kaç yeni hasta ve kaç yeni vefat bulunuyor?

2 Eylül 2021 Sağlık Bakanı Açıklamaları

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalardaki en önemli nokta, vaka sayısına yönelikti. Ayrıca bugüne kadar verilmeyen detaylardan bazılarını paylaştı.

Aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayanlar. 500 bin kişinin yüzde 81'i tam aşılı değiller.

Hastaneye yatanların yüzde 90'ı tam aşılı olmayanlardan.

Vefat eden vatandaşların yüzde 90'ından fazlası aşısız olanlardır.

Aşının koruma sağladığından emin olduklarını dile getiren Sağlık Bakanı, herkesi aşı olmaya çağırdı. Okulların açılacağını açıklayan Koca, okullarla ilişkisi olan herkesi dikkatli olmaya çağırdı. Ardından sözü Milli Eğitim Bakanına bıraktı. Milli Eğitim Bakanı, çeşitli mali açıklamalar yaptı. Ardından Sağlık Bakanlığı tavsiyeleri ile oluşturulan rehbere harfiyen uyulmasını istedi.

Okulların tekrar kapatılmasının gündemde olmadığını dile getiren Sağlık Bakanı, özellikle okullarla ilişkisi olanları aşı olmaya tekrar davet etti. Ayrıca vakaların görüldüğü sınıfların kapatılma uygulamasının olabileceği sinyallerini verdi.

Milli Eğitim Bakanı sonrasında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı sözü devraldı. YÖK Başkanı, yüksek öğretim kurumlarında koronavirüse yönelik alınan tedbirlerden bahsetti. YÖK Başkanı ise sözlerine salgın döneminde üniversitelerde alınan tedbirleri ayrıntılarıyla anlattı. Başkan, üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmek adına istedikleri kararı alabileceklerini söyledi. İsteyen üniversitelerin karma eğitim yapabileceğini söyledi. Yani bazı üniversiteler tamamen yüz yüze eğitime geçerken, bazı üniversiteler ise sadece yarısında yüz yüze eğitime geçebilecekler. Yine salgının gidişatına göre üniversitelerin kendilerine göre değişiklik yapabileceklerinin de altı çizildi.

2 Eylül 2021 Koronavirüs Tablosu: Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Test Sayısı: 305.047 (Dün: 302.869)

Vaka Sayısı: 23.496 (Dün: 23.946)

Vefat Sayısı: 283 (Dün: 290)

Toplam Doz: 95.556.306 (Dün: 94.873.884)

Covid-19 Belirtileri Neler?

Ateş

Kuru Öksürük

Yorgunluk

Baş Ağrısı

Boğaz Ağrısı

Kas Ağrısı

İshal

Tat ve Koku Kaybı

Ciltte Döküntü

Solunum Güçlüğü

Göğüs Ağrısı

Konuşma Kaybı

Hareket Kaybı

Virüsle enfekte olan ve süreci semptomatik yaşayan kişiler, ortalama beş gün içerisinde belirtileri göstermeye başlarlar. Bazı durumlarda bu süre iki haftayı bulabilir. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir. Eğer ciddi semptomlar gösteriyorsanız, en yakın sağlık kuruluşundan yardım alın.

Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu uygulamada koronavirüs haritasının yanı sıra risk haritası da yer alıyor. Aynı zamanda HES Kodu işlemlerinizi de yine Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.