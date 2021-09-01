BioNTech Aşısının Yan Etkileri ile COVID-19 Belirtileri Karşılaştırıldı

İsrail'de yapılan bir araştırma kapsamında BioNTech aşısının yan etkileri ile koronavirüs semptomları karşılaştırıldı. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışma, "Aşı yaptırmak mı yoksa koronavirüse yakalanmak mı daha riskli?" sorusunun yanıtını gözler önüne serdi.

BioNTech Aşısının Yan Etkileri ve Koronavirüs Semptomları Neler?

Koronavirüs aşıları genellikle yan etki olarak kısa süreliğine yorgunluk, kol ağrısı ve ateşe neden olur. Birkaç vakada kalbin iltihaplanması gibi ciddi yan etki görüldü. Peki, aşı yaptırmak mı yoksa COVID-19'a yakalanmak mı daha riskli? Bilim insanları bu sorunun yanıtını gözlemlemek için bir araştırma gerçekleştirdi.

İsrail'de yapılan araştırmada, insanların BioNTech aşısı yaptırdıktan sonra yaşadıkları orta ile ciddi yan etkiler ile koronavirüse yakalandıktan sonra yaşadıkları semptomlar karşılaştırıldı. Çalışmaya enjeksiyon bölgesinde ateş ve ağrı gibi hafif yan etkilerin dahil edilmediğini belirtelim.

Araştırma kapsamında 884 bin 828 aşılanmış kişi ile 173 bin 106 koronavirüs hastası inceledi. Aşı yaptıran kişilerin ortalama yaşı 38'ti ve yüzde 48'i kadındı. Koronavirüs hastalarının ortalama yaşının 34 ve yüzde 54'ünün ise kadın olduğu belirtildi.

New England Journal of Medicine'de yayımlanan çalışmada, koronavirüs hastalarında aritmi (kalp ritim bozukluğu), miyokard enfarktüsü (kalp krizi), derin ven trombozu (bacaklarda oluşan kan pıhtıları), pulmoner emboli (akciğerlerde kan pıhtıları), miyokardit (kalp kası iltihabı), perikardit (kalp zarının iltihaplanması), intraserebral kanama (beyin kanaması) ve trombositopeni (düşük trombosit değeri) semptomları nedeni ile yüksek risk altında olduğu gözler önüne serildi.

Koronavirüs aşısı yaptıran kişilerde ise orta ve ciddi yan etki olarak yalnızca lenfadenopati (lenf bezlerinin büyümesi) görüldü. Çalışmaya yalnızca BioNtech ile Pfizer tarfından geliştşirilen aşı dahil edildi. Bu sebepten ötürü örneğin Johnson & Johnson gibi aşılar için farklı yan etkiler olabilir.

Yapılan çalışmanın sonuçlarına baktığımızda koronavirüs aşısının kalp krizi, kalp ritim bozukluğu, kalp zarının iltihaplanması, beyin kanaması ve daha birçok ciddi sağlık sorunundan koruduğunu görüyoruz. Çalışma, COVID-19 aşısının ne kadar önemli ve ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

COVID-19 aşıları, koronavirüs ve varyantlarına karşı oldukça önemli bir koruyuculuk sağlıyor. Öyle ki yapılan bir araştırma ile birlikte Delta varyantına karşı çift doz BioNTech aşısının yüzde 88, çift doz AstraZeneca aşısının ise yüzde 60 oranında etkili olduğu ortaya çıkmıştı.