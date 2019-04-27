2 Milyon Dolar’lık 'Koenigsegg'in Sıra Dışı Çarpışma Testlerine Yakından Bakalım

Eğer hiper otomobil üreticilerinin çarpışma testlerini nasıl yaptıklarını ve aynı anda birden fazla hiper otomobili mahvetmeden tüm testleri nasıl tamamladıklarını merak ediyorsanız az sonra öğreneceksiniz. Çünkü hiper otomobiller hakkında haberler yapan APEX ONE isimli bir web sitesinin yetkilileri, Koenigsegg’in bu güzel ve pahalı arabaları nasıl test ettiğini herkese göstermek için Koenigsegg’in üretim tesisini ziyaret etti.

Çarpışma testi de dahil olmak üzere farklı testlerle ilgili şaşırtıcı bir şekilde değişik yöntemler kullanan Koenigsegg, çok sayıda aracını teste sokup milyonlarca dolar kaybetmek yerine çok daha akılcı ve pratik bir yöntemi benimsiyor.

Koenigsegg Regera gibi bir hiper otomobili çarpışma testine sokmanın, sıradan otomobillere kıyasla çok daha riskli ve zorlu bir süreç olduğunu belirten APEX ONE, çeşitli istatistikler de verdiği açıklamasında, "Büyük bir otomobil üreticisi 25.000 dolar değerinde bir sedan otomobili için 16 adet çarpışma testine ihtiyaç duyduğunda, 16 adet otomobilini 16 farklı teste sokabilir ve bu süreçte sadece 400.000 dolar keybetmiş olur. Fakat Koenigsegg gibi bir markanın 16 adet hiper otomobilini çarpışma testine sokması demek 30.000.000 dolar kaybetmek anlamına gelir ki bu rakam Koenigsegg’in bir yıllık kazancına eşittir. Toyota’nın, Toyota Camry’nin her yeni modeli için 900.000 adet otomobilini çarpışma testine sokması gerektiğini hayal edin." ifadelerine yer veriyor.

APEX ONE tarafından paylaşılan YouTube videosunda Koenigsegg’in, çarpışma testi parametrelerinin çeşitli karmaşık standartlarının tümünü karşılamak için, test aracını nasıl hazırlandığının bir özeti gösteriliyor. Videoda, çok sayıda hiper otomobilin çarpışma testine sokulmamasının sebeplerinden ve bu sorunun nasıl çözüldüğünden bahsediliyor.

Koenigsegg Regera’nın çarpışma testlerine katılmasının anahtarının, aracın şasisi olduğu söylenebilir. Formula 1 araçlarındakine benzer bir tasarıma sahip olan şasi, alüminyum petek şeklindeki bir çekirdek yapı ile karbon fiber bir monokok gövdeden oluşuyor. Şasi, aracın en büyük ve aynı zamanda en pahalı kısmını oluşturuyor. Koenigsegg, ürettiği tüm hiper otomobillerde aynı şasi yapısını kullandığı için, çarpışma testleri sırasında tek bir şasinin test edilmesi yeterli oluyor. Bu sayede farklı çarpışma testleri için her seferinde farklı bir hiper otomobil kullanmak yerine, bu testler için özel olarak hazırlanmış tek bir hiper otomobil tüm testlere sokuluyor.

Yaptıkları çarpışma testleri hakkında açıklamalarda bulunan Koenigsegg’in kurucusu ve CEO’su Christian Von Koenigsegg, testler sırasında araçların içerisinde akıllı hava yastıkları kullandıklarını belirtiyor. Akıllı hava yastıklarının; çarpışma esnasında aracın içerisindeki kişilerin ufak tefek bir insan mı yoksa uzun boylu iri yapılı bir insan mı olduğunu, koltukların tam olarak neresinde oturduklarını, emniyet kemeri takıp takmadıklarını ve aracın tam olarak hangi açıdan darbe aldığını algılayabildiğini ifade eden Koenigsegg, elde edilen detaylı verilerin süper bilgisayarlarda uzmanlar tarafından analiz edildiğini ve bu sayede gerçek bir kazada hava yastıklarının ne zaman, hangi şiddette açılacağını ve ne zaman açılmayacağını belirleyebildiklerini söylüyor.