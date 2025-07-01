20 Bin Adet Satmıştı! BYD Seal U'ya 800 Bin TL Zam!

Geçtiğimiz günlerde 20 bininci satışını yaptığını paylaştığımız BYD Seal U modeline şok bir zam yapıldı. Bu durum özellikle sıfır otomobil satın almak isteyen tüketicileri büyük oranda etkiledi. Peki yapılan zammın temel olarak sebebi ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

En Ucuz BYD Modeline 70 Bin TL Zam! BYD Fiyat Listesi

Çinli otomotiv devi BYD Türkiye pazarında büyük ilgi gören Seal U EV modeline ciddi bir fiyat güncellemesi yaptı. Yaklaşık iki hafta önce Türkiye Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Seal U EV kısa sürede hem fiyat hem de vergi dilimi açısından farklı bir sınıfa geçti.

1 milyon 925 bin TL’den satışa sunulan araç Temmuz 2025 itibarıyla 2 milyon 690 bin TL fiyat etiketine sahip. Bu değişiklik yalnızca fiyatla sınırlı kalmadı. Seal U EV artık yüzde 10 ÖTV diliminden çıkıp yüzde 40 ÖTV oranı ile satılmaya başlandı. Donanım tarafında herhangi bir farklılık bulunmazken bu gelişme modelin ulaşılabilirliğini ciddi şekilde etkileyebilir.

Seal U EV 160 kW (218 HP) güç, 330 Nm tork, 500 km karma menzil ve 674 km şehir içi menzil gibi güçlü verileriyle dikkat çekiyor. 87 kWh kapasiteli bataryası sayesinde hızlı şarj istasyonlarında yüzde 30’dan yüzde 80’e sadece 28 dakikada şarj olabiliyor.

0-100 km/s hızlanma süresi 9,6 saniye olan araç 175 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. BYD’nin ürün gamındaki diğer modellerde de artış yaşandı. En ucuz model konumundaki BYD Dolphin Comfort, 70 bin TL zamla 1 milyon 435 bin TL’ye yükselirken; Dolphin Design, Atto 3 ve Han gibi modellerde de benzer oranlarda güncellemeler yapıldı. Buna karşın BYD Seal U DM-i gibi hibrit motorlu versiyonların fiyatında herhangi bir değişiklik olmadı.

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