Vergiler Olmasaydı Togg Ne Kadar Olurdu? Elektrikli Otomobillerin Vergisiz Fiyatları Belli Oldu!

Elektrikli otomobillere ne kadar vergi ödüyoruz? Değişmesi beklenen ÖTV oranları ve matrah seviyeleriyle birlikte sizler için şu anda güncel durumu paylaşmak istedik. Bu noktada sizler için Türkiye'de en çok bilinen 10 elektrikli otomobili listeledik. İşte konuyla ilgili detaylar...

Bazı Modeller Neredeyse İki Katına Satılıyor: Vergisiz Elektrikli Otomobil Fiyatları!

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı hızla büyürken araçların vergisiz fiyatlarıyla anahtar teslim fiyatları arasındaki fark da dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde yükselen vergi oranları ve değişmesi beklenen ÖTV oranlarıyla birlikte birçok modelin gerçek değerinden çok daha yüksek fiyatlara satılmasına neden oluyor.

Peki vergiler olmasaydı Togg, Tesla ya da BYD modelleri ne kadara satılırdı? Yapılan hesaplamalar bazı elektrikli otomobillerin vergiler nedeniyle neredeyse iki katına satıldığını ortaya koydu. ÖTV ve KDV’nin toplam etkisiyle fiyat farkı ciddi boyutlara ulaşıyor. Türkiye’de satışı yapılan popüler elektrikli modellerin vergisiz fiyatlarıyla birlikte vergi yükü de hesaplandı.

Model Vergisiz Fiyat (₺) Anahtar Teslim (₺) Vergi Yükü (%) Togg T10X 1.090.910 1.432.600 %31 Tesla Model Y SR (RWD) 1.408.790 1.851.000 %31 Tesla Model Y LR (AWD) 1.800.000 2.360.000 %31 BYD Atto 3 Design 830.278 1.710.000 %106 BYD Dolphin 713.611 1.365.000 %91 Renault Megane E-Tech 970.000 – 1.250.000 1.600.000 – 2.050.000 %65 – %70 Opel Astra Elektrik 950.000 – 1.150.000 1.550.000 – 1.900.000 %63 – %65 Opel Corsa Elektrik 650.000 – 800.000 1.100.000 – 1.350.000 %69 – %70 Fiat 500e 600.000 – 750.000 1.050.000 – 1.300.000 %75 – %85 MG ZS EV 900.000 – 1.100.000 1.480.000 – 1.800.000 %64 – %67

Vergisiz fiyatlara göre en uygun modellerden biri olan Togg T10X yüzde 10 ÖTV dilimine girdiği için nispeten daha düşük vergi yükü taşıyor. Tesla'nın arkadan itişli Model Y versiyonu da benzer şekilde yüzde 10’luk dilimde yer alıyor ve fiyatı diğer segmentlere kıyasla daha rekabetçi kalıyor.

Ancak BYD Atto 3 ve Dolphin modellerinde vergiler çok daha yüksek. Bu araçların motor gücü ve teknik özellikleri nedeniyle yüzde 60 ÖTV ve ardından yüzde 18 KDV uygulanıyor. Sonuç olarak vergisiz değeri 800 bin TL seviyelerinde olan araçlar 1.7 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...