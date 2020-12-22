2020 Bit Artık Fragmanı Yayımlandı

Black Mirror’ın yapımcıları, geçtiğimiz haftalarda “Death to 2020” isimli Mockumentary yani sahte belgesel üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Netflix, Death to 2020 olarak isimlendirilen yapımın ilk fragmanını yayımladı. 1 dakika 29 saniye uzunluğundaki fragman, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. 2020 Bit Artık fragmanı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

2020 Bit Artık Fragmanı Neler Sunuyor?

2020, tüm dünya için felaketler ile dolu bir yıldı. Bu yıl gerçekleşen felaketler arasında yeni tip koronavirüs salgını, orman yangınları, İran’da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşmesi ve bunun sonucunda 176 yolcunun hayatını kaybetmesi, basketbol tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi olan Kobe Bryant ve kızının helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ve daha birçok felaket yer alıyor.

Bir döneme damga vuran Black Mirror dizisinin yapımcıları, bir süredir sahte belgesel üzerinde çalışıyordu. “Death to 2020” olarak isimlendirilen sahte belgeselin Türkçe ismi “2020 Bit Artık” olarak belirlendi. Komedi ögesinin yer alacağı yapımda tüm dünya için çok zor bir yıl olan 2020’de gerçekleşen olaylara göndermeler yapılacak. Netflix, söz konusu yapımı, “Hepimizin bitmesi için can attığı yıla komedi penceresinden bir bakış” olarak tanımlıyor.

Dijital yayın platformu Netflix’in orijinal yapımının oyuncu kadrosunda Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Leslie Jones, Joe Keery, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman ve Cristin Milioti gibi tüm dünyanın tanıdığı isimler bulunuyor. Mockumentary yani sahte belgesel türündeki komedi yapımı 2020 Bit Artık, 27 Aralık tarihinde yalnızca dijital yayın platformu Netflix’te yayımlanacak.

Netflix Türkiye tarafından yayımlanan fragman, kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü. Bir gün gibi kısa bir sürede 120 bin aşkın izlenme sayısına ulaşan fragman, 5800’ü aşkın beğeni aldı. 1 dakika 28 saniye uzunluğunda fragmana 590’ı aşkın yorum yapıldı. Videonun açıklama kısmında “Bu yıl yaşananlar bugüne kadar hiç anlatılmamıştı. Artık son günlere girdiğimize göre anlatmanın tam zamanı” ifadelerine yer verildi. Çok sayıda izleyici tarafından yoğun ilgi gören fragmanı aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Death to 2020 yapımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Komedi ögesinin yer aldığı sahte belgesel ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.