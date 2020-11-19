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  4. 2020'nin En Kötü Şifreleri Belli Oldu! Liste Yine Aynı

2020'nin En Kötü Şifreleri Belli Oldu! Liste Yine Aynı

2020 yılında kullanılan en kötü şifreler neler? 2020'nin en kötü şifreleri açıklandı. Merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer almakta.

2020-en-kotu-sifreleri
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Sürekli internet ortamında bir yerlere kayıt oluyoruz ve kayıt olurken bazı zamanlarda çok kötü şifre seçimi yapabiliyoruz. 2020'nin en kötü şifreleri açıklandı. En kötü şifreler en kolay tahmin edilebilen şifreler ve liste her yıl hemen hemen aynı. İşte 2020'nin en kötü şifreleri.

En Kötü Şifreler - 2020

NordPass tarafından 2020 yılının en kötü şifreleri açıklandı. En kötü şifreler listesi duyuruldu. En kötü şifreler listesinde kullanıcılar tarafından oldukça sık kullanılan bir şifre bulunuyor. 2020 yılının en kötü şifresi "123456" olarak açıklandı. Bu şifreyi neredeyse herkes tahmin edebiliyor.

Şifrenizin Çalınıp Çalınmadığı Nasıl Öğrenirsiniz?

123456 şifresi 2020 yılında 23 milyondan fazla kez ihlal edildi. En kötü şifreler listesinin başında olan "123456" dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor. 2. sırada "123456789" bulunuyor. Bu şifre de bir saniyeden az bir sürede kırılabiliyor.

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Listenin 3. sırasında "picture1" bulunuyor. "picture1" şifresi de yine zor gibi görünse de tam aksine en kötü şifrelerden bir tanesi. Bu kelime ve harf kombinasyonunun kırılmasının yaklaşık üç saat süreceğini söyleyen NordPass şifrenin oldukça zayıf derecede olduğunu belirtiyor.

2020 En Kötü Şifreler Listesi

2020 en kötü şifreler listesi şu şekilde:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. picture1
  4. password
  5. 12345678
  6. 111111
  7. 123123
  8. 12345
  9. 1234567890
  10. senha
  11. 1234567
  12. qwerty
  13. abc123
  14. Million2
  15. 000000
  16. 1234
  17. iloveyou
  18. aaron431
  19. password1
  20. qqww1122

Listenin tamamına NordPass'in internet sitesinden bakabilirsiniz. Listede yer alan şifreler 2020 yılının en kötü şifreleri ve bu şifreleri günümüzde pek çok insan kullanıyor. Kolayca hatırlanabilecek şifreler seçmemeye özen gösterin.

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Güçlü Şifre Nasıl Oluşturulur?

Yukarıdaki listede olduğu gibi şifreler kullanıyorsanır güvenliğiniz için şifrenizi derhal değiştirmenizi öneriyoruz. İstatistikler dahilinde kullanıcıların yüzde 35 oranındaki kısmı şifrelerini zorunda olmadıkça değiştirmiyor. Güvenlik amaçlı şifreler belli aralıklar ile değiştirilmeli.

Şifrenizde kişisel verileriniz olmamalı. Doğum tarihi, doğum yılı, TC Kimlik no gibi verileri şifre olarak kullanmayın. Güçlü şifre oluşturma rehberimize burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Yazımızda nasıl güçlü şifre oluşturabileceğinizi adım adım anlatmaktayız.

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