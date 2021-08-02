2020 Tokyo Olimpiyatları Hakkında Twitter'da En Çok Konuşulanlar

2020 Tokyo Olimpiyatları sırasında Türkiye'de en çok konuşulanlar açıklığa kavuştu. Olimpiyatların başladığı günden itibaren gözlerin çevrildiği Tokyo'daki olimpiyatlarda en çok konuşulan 5 sporcu da 5 milli kadın sporcu oldu.

Judodan hentbola, kaykaydan atletizme kadar birçok farklı spor dalında mücadele hız kesmeden devam ederken voleybol hem dünyada hem de Türkiye'de öne çıkan bir dal oldu.

Her büyük spor etkinliğinde olduğu gibi olimpiyatlarda da sohbetler genellikle Twitter üzerinden gerçekleştirildi. Büyük etkinliğin öncesinde, sırasında ve sonrasında sporseverlerin buluşma noktası Twitter oldu ve olmaya da devam ediyor.

Twitter, olimpiyatlar hakkında 21 Temmuz 2021 ila 28 Temmuz 2021'de dünya çapında ve Türkiye bazında ülkeler, takımlar, sporcular ve tweetler için en çok üzerinde durulan konuları paylaştı. Bu verilere göre Twitter'a damgasını vuran ise voleybol ve Filenin Sultanları oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları Sırasında Neler Konuşuldu?

Olimpiyatlarda mücadelesine Çin'e karşı aldığı 3-0'lık galibiyet ile başlayan Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı, olimpiyatlarda Twitter'da en çok konuşulan, tweetlenen ve etkileşimin en yoğun olduğu milli takım oldu. Türkiye'de bu dönemde Twitter'da en çok konuşulan sporlar arasında ise voleybol öne çıktı. Voleybolu ise sırasıyla judo, basketbol ve tekvando takip etti.

18 Temmuz-21 Temmuz tarihleri arasında olimpiyatlar hakkında 349,2 bin tweet paylaşılırken 142,4 bin tekil kişi olimpiyatlar hakkında tweet attı.

Twitter Türkiye'de En Çok Konuşulan Sporcular

Ebrar Karakurt

Eda Erdem

Hatice Kübra İlgün

Busenaz Sürmeneli

Hande Baladın

Türkiye'de olimpiyatlar hakkında paylaşılan tweetler ile ilgili en çok dikkat çeken nokta, hakkında en çok tweet atılan ilk 5 sporcunun kadın sporculardan oluşması oldu. Hakkında paylaşılan tweetlerden en çok beğeni alan isim ise Eda Erdem oldu.

Twitter'da olimpiyatlar ile ilgili en çok kullanılan hashtag #Tokyo2020 olurken bunu #FileninSultanları takip etti.

Dünyanın En Çok Konuştuğu Dal Kaykay Oldu

Dünyada kaykay hakkında 47 milyon tweet paylaşıldı. Kaykay, dünyada açık ara en çok konuşulan spor olurken onu voleyboy ve futbol takip etti. İki genç sporcu olan Rayssa Leal ve Simone Biles, hakkında en çok tweet paylaşılan iki isim olarak öne çıktı. Rayssa Leal ile ilgili tweetler ise en çok beğenilen tweetler oldu.