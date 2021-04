2021 Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri Sahiplerini Buldu

2021 Dünyada Yılın Otomobili sahiplerini buldu. Volkswagen, Honda, Land Rover, Mercedes-Benz ve Porsche, yılın aracı kategorilerinde ödül kazanmayı başardı.

2021 Dünyada Yılın Otomobil Ödülleri kazananları

2021 Dünyada Yılın Otomobili (World Car of Year) geçtiğimiz gün açıklandı. Bu yılın en büyük otomotiv ödülü Volkswagen ID 4'e verildi. VW'nin yeni elektrikli crossover'ı, 28 ülkeden 93 jüri üyesinden oluşan bir heyetin oylamasına göre, Honda E ve Toyota Yaris'i geride bırakmayı başardı.

Volkswagen Cars CEO'su Ralf Brandstatter açıklamasında, "ID.4'ün Yılın Dünya Otomobili seçilmesinden özellikle memnunuz. Sadece dünyadaki en önemli araba ödüllerinden biri olduğu için değil, aynı zamanda harika bir fikri ve harika bir ekibi onurlandırdığı için mutluyuz" dedi.

Volkswagen ID 4'ün en iyi otomobil seçilmesinin arkasında bazı nedenler yatıyor. Jürilere göre sürmesi kolay, olabildiğince geniş, teknolojiyle donatılmış ve tam şarjla 450 km'ye kadar gidebileceği tahmin ediliyor. Bu özellikler bakımından ID 4, inanılmaz derecede çok yönlü bir elektrikli CUV olarak görülüyor.

2021 Dünya Otomobil Ödülleri'nin diğer başlıklarda kazananları ise şu şekilde sıralandı:

2021 Dünya Yılın Otomobili

Audi A3

BMW 2 Serisi

BMW 4 Serisi

Honda E

Kia Optima / K5

Kia Sorento

Mazda MX-30

Mercedes-Benz GLA

Toyota Yaris

Volkswagen ID.4

2021 Dünya Kentsel Otomobili

Honda Jazz / Fit

Honda e

Hyundai i10

Hyundai i20

Toyota Yaris

2021 Dünya Lüks Otomobili

Aston Martin DBX

BMW X6

Land Rover Defender

Mercedes-Benz S-Serisi

Polestar 2

2021 Dünya Performans Otomobili

Audi RS Q8

BMW M2 CS

BMW X5 M / X6 M

Porsche 911 Turbo

Toyota GR Yaris

2021 Dünya Otomobil Tasarımı

Honda e

Land Rover Defender

Mazda MX-30

Polestar 2

Porsche 911 Turbo

Ayrıca Kia Telluride, yalnızca ABD'de satılan bir model olmasına rağmen, Dünyada Yılın Otomobili jürisini etkilemeyi başardı. 2021 listesinde kendine özel bir yer bulamayan Telluride, yine de yarışma açıklamasında onurlandırılıyor.

Ek olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan açıklamaya göre ekibin 150 bin saatlik çalışması, Pininfarina'nın stratejik ortak olarak iş birliği ve Murat Günak'ın yönlendirmesi ile tasarlanan C-SUV, iF Design Award 2021'in "Profesyonel Konsept" kategorisinde ödül almayı başardı.

iF Design Award 2021 (iF Tasarım Ödülleri 2021), uluslararası alanda tasarım mükemmelliği simgesi olarak biliniyor. 1954 yılından beri verilen iF Tasarım Ödülleri'nde bu sene 52 ülkeden yaklaşık olarak 10 bin ürün ve proje mücadele etti.

Peki ya siz 2021 Dünyada Otomobil Ödülleri sahiplerini nasıl buldunuz? Sizce 2021 yılında daha güzel otomobil modelleri görebilir miyiz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.