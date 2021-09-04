2021 Yılının Twitter Trendler Raporu Yayımlandı!

2021 yılında sosyal medya platformunda en çok nelerin konuşulduğunu gösteren Twitter trendler raporu yayımlandı.

Raporun hazırlanması için Ocak 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında paylaşılan milyonlarca tweet incelendi ve insanların Twitter'da ne tür konular hakkında konuştuğu ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olunması için önceki 18 ayın (Temmuz 2018-Aralık 2019) tweetleri ile karşılaştırıldı.

2021'in Twitter Trendler Raporu Neler Sunuyor?

2021 yılında Twitter'da öne çıkan ilk 5 trend arasında şunlar yer aldı:

Rahatlık (Wellbeing)

Yaratıcı Kültür (Creator Culture)

Günlük Merak (Everyday Wonder)

Tek Gezegen (One Planet)

Teknolojik Hayat (Tech Life)

Twitter, yukarıdaki listede yer alan trendlerin hala yükselişte olduğunu belirterek işletmelere bu altı trende yönelim göstermesini tavsiye ediyor. Milyonlarca tweeti inceleme altına alan Twitter, verilerini rapor halinde paylaştı. Rapor, küresel çapta kullanıcıların neler hakkında konuştuğunu altı tema halinde özetliyor.

Bu tweetlere daha ayrıntılı bakmak gerekirse maddeler şu şekilde açılabilir:

1. Rahatlık (Wellbeing)

Geçen yıl, Twitter'a göre insanların bakıma öncelik vermesi gerektiğinin çok önemli olduğunu düşünmesini sağlayan bir yıl oldu. Sosyal medya platformu, wellbeing kavramının duygusal, fiziksel ve zihinsel sağlığa aktif odaklanma anlamına gelecek şekilde yeniden tanımlandığını ifade ediyor.

Rahatlık teması altında öne çıkan 3 ilginç trend ise kişisel bakım (+%55), topluluklarda bakım (+%68) ve ruh sağlığı konuları (+%74) oldu.

Bu temada sohbetlerin sürdürüldüğü hashtagler ise şunlardan oluştu:

#SelfLove

#LoveYourSelf

#GoodHealth

#MentalHealthMatters

2. Yaratıcı Kültür (Creator Culture)

Kendi kendini eğiten, yetişen ve dijital içerik oluşturucu olarak yeni bir alanın doğuşunu görebilen girişimciler çağında olunduğunu belirten sosyal medya platformu, insanların Twitter aracılığı ile tutkularının peşinden gittiğini, becerilerini geliştirip birbirlerine ilham verdiğini, ortak ilgi alanları etrafında bir araya geldiğini belirtti.

"Benim eserim" hakkındaki konuşmalarda %77'lik bir artış meydana geldi. "Yan koşuşturma" ifadelerinde de önemli bir artış oldu. Kariyer taratıcıları %32'lik, yeni yaratıcı hobiler %54, sohbet eğlencesi %44, paylaşılan sanal deneyimler ve kalkınan içerik oluşturucuları %22'lik bir artış gördü.

Bu temada sohbetler genellikle şu hashtagler üzerinden gerçekleştirildi:

#Illustration

#Streamer

#Baking

#Handmade

#Podcast

3. Günlük Merak (Everyday Wonder)

Evrenle ilgili anlam ve merak çevresinde gerçekleştirilen konuşmalarda %30'luk bir artış meydana geldi. İnsanların maneviyatın kendileri için ne anlama geldiğini tartıştığı "Kendin Yap Maneviyatı" %43'lük bir artış yakaladı.

Kurguyu gerçek hayattan kaçış olarak gören bazı kullanıcılarsa hayali gerçeklerden kaçışta %52'lik bir artış gerçekleşmesine katkı sağladı. İnsanların "dışarıda ne var" hakkında konuştuğu sonsuz ufuklar ise %23'lük bir artış gördü.

Bu temada en çok kullanılan hashtagler şunlar oldu:

#Gratitude

#MeTime

#FanArt

#SciFi

#Astronomy

#AwesomeEarth

4. Tek Gezegen (One Planet)

Tek Gezegen hakkında konuşmalar %32 oranında arttı. Twitter trendler raporu, iklim değişikliği ile ilgili konuşmaların salgının başlarında biraz azalmış olsa da tekrardan artmaya başladığını gösteriyor.

Salgın, insanları tüketim alışkanlıkları ile ilgili farklı düşünmeye teşvik etti. Sürdürülebilir benlik (Sustainable self) ile ilgili konuşmalar %10 artarken yeniden kullanılabilir maddeler hakkındaki konuşmalarda %87'lik bir artış kaydedildi.

%22'lik bir artış meydana gelen "Doğanın Yanında" (Next to Nature) ile ilgili konuşmalar da çevreye yeniden odaklanıldığını gösterdi.

Bu temada öne çıkan hashtaglerden bazıları şunlar oldu:

#ClimateChange

#GoGreen

#SaveThePlanet

5. Teknolojik Hayat (Tech Life)

Bu tema, teknolojik yaşam sohbetleri (+%35), akıllı yaşam (+38%) ve iyi teknoloji (+17%) alt temaları tarafından sürdürüldü. #FutureOfWork, #SmartTech, #VideoChat ve #TechForGood ise bu tema ile ilgili konuşmalarda en çok kullanılan hashtagler oldu.