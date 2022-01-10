2022 Altın Küre Ödülleri Kazananları Belli Oldu
2022 Altın Küre Ödülleri kazananları duyuruldu. Peki, 79. Altın Küre Ödülleri'ni hangi oyuncular ve yapımlar kazandı? İşte ödüllere ilişkin merak edilenler!
2022 Altın Küre Ödülleri kazananları açıklandı. Peki, Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen ödül törenini hangi yapımlar ve oyuncular kazandı? Popüler ödül törenine ilişkin tüm detaylar haberimizde.
Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından düzenlenen ödül töreninde drama dalında en iyi TV dizisi Succession seçilirken en iyi sinema filmi ise The Power of the Dog seçildi.
Tobey Maguire Spiderman Çekimlerini Ne Kadar Sürede Tamamladı?
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2022 Altın Küre Ödülleri Kazananlar Listesi
- Bir TV dizisinde en iyi erkek oyuncu (Müzik veya komedi): Jason Sudeikis, "Ted Lasso"
- TV dizisinde en iyi kadın oyuncu (Müzik veya komedi): Jean Smart, "Hacks"
- TV dizisinde en iyi erkek oyuncu (drama): Jeremy Strong, "Succession"
- Bir TV dizisinde en iyi kadın oyuncu (drama): Mj Rodriguez, "Pose"
- Mini dizi veya TV filminde en iyi erkek oyuncu: Michael Keaton, "Dopesick"
- Mini dizi veya TV filminde en iyi kadın oyuncu: Kate Winslet, "Mare of Easttown"
- En iyi TV dizisi (drama): Succession
- En iyi mini dizi: The Underground Railroad
- Dizi, mini dizi veya TV filminde en iyi yardımcı kadın oyuncu: Sarah Snook, "Succession"
- Dizi, mini dizi veya TV filminde en iyi yardımcı erkek oyuncu: Oh Yeong-su, "Squid Game"
- En iyi TV dizisi (Müzikal veya komedi): Hacks
- En iyi sinema filmi (Müzikal ya da komedi): West Side Story
- En iyi sinema filmi (Drama): The Power of the Dog
- En iyi sinema filmi (Yabancı dil): Drive My Car
- En iyi senaryo (Sinema filmi): Kenneth Branagh, "Belfast"
- En iyi özgün şarkı (Sinema filmi): "No Time to Die" from "No Time to Die" - Billie Eilish, Finneas O'Connell
- Sinema filminde en iyi yardımcı erkek oyuncu: Kodi Smit-McPhee, "The Power of the Dog"
- Sinema filminde en iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose, "West Side Story"
- Bir sinema filminde en iyi erkek oyuncu (Müzikal veya komedi): Andrew Garfield, "Tick, Tick ... Boom!"
- En iyi animasyon filmi: Encanto
- Sinema filminde en iyi erkek oyuncu (Drama): Will Smith, "King Richard"
- Bir sinema filminde en iyi kadın oyuncu (Drama): Nicole Kidman, "Being the Ricardos"
- Bir sinema filminde en iyi kadın oyuncu (Müzikal veya komedi): Rachel Zegler, "West Side Story"
- Sinema filminde en iyi yönetmen: Jane Campion, "The Power of the Dog"
- En iyi özgün film müziği: Dune
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