2022 Altın Küre Ödülleri Kazananları Belli Oldu

2022 Altın Küre Ödülleri kazananları açıklandı. Peki, Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen ödül törenini hangi yapımlar ve oyuncular kazandı? Popüler ödül törenine ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından düzenlenen ödül töreninde drama dalında en iyi TV dizisi Succession seçilirken en iyi sinema filmi ise The Power of the Dog seçildi.

2022 Altın Küre Ödülleri Kazananlar Listesi