2022 Yılının 3. Çeyreğinde Akıllı Telefon Sektörünün Lideri Belli Oldu

2022 yılının 3. çeyreğindeki akıllı telefon sektörünün durumunu baz alan yeni bir rapora göre Apple bu yıl küresel akıllı telefon gelir segmentine büyük ölçüde hâkimdi. Şirket, sektördeki rakiplerine karşı önemli başarılara imza attı.

Bir Counterpoint Research raporuna göre Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, genel olarak akıllı telefon satışlarının yıldan yıla %3 düşmesine rağmen tahtı tutmayı başardı ve küresel akıllı telefon pazarındaki gelir payını artırmayı başardı.

Bu süre zarfında akıllı telefon sevkiyatlarında da %12'lik bir düşüş oldu ancak ortalama satış fiyatında (ASP) %10'luk bir artış yaşandı.

Apple Başarısını iPhone 14 Satışlarına Borçlu

Toplam satışlarda 5G telefonlar, bu çeyrekte sevkiyatların %46'sını oluşturdu ve bu da yeni bir zirveye işaret ediyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde, Apple %42'lik küresel akıllı telefon gelir payıyla baskın bir şekilde liderliği ele geçirdi. Özellikle bu bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,1'den %42'ye kadarlık bir yükselmeyi işaret ediyor. Temmuz ve Eylül 2022 arasındaki dönemde Apple'ın iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max satışları oldukça güçlüydü.

Apple liderliği alırken, Güney Koreli şirket Samsung ise %18,3'lük gelir payıyla ikinci sırayı almayı başardı. Xiaomi %8,3 payla üçüncü sırada yer alırken, Oppo ve Vivo sırasıyla %6 ve %5 pay aldı. Yani iPhone 14 serisi görünen o ki pazarda açık ara iyi performans gösteriyor.