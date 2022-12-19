Apple'ın 2023 Yılı Ürün Planları Belli Oldu

Apple, teknolojilerini en çok gizli tutabilen şirketlerden biri. Öyle ki çoğu ürününün diğer şirketlere nazaran çok daha az sızdığına şahit olabiliyoruz. Yine de bu konuda en tutarlı analiz ve tahminlere sahip olan Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın 2023 planlarına dair bildiklerini aktardı.

En son Power On haber bülteninde Mark Gurman, Apple'ın nihayet Pro Display XDR'in halefi üzerinde çalıştığını belirtti. Üst düzey Apple monitörü, en son Mac Pro ile birlikte WWDC 2019 sırasında duyurulmuştu.

"Apple, 2019'da Intel Mac Pro ile birlikte piyasaya sürülen Pro Display XDR'in halefi de dâhil olmak üzere birden fazla yeni harici monitör üzerinde çalışıyor. Apple, 7K çözünürlüğe sahip yeni bir harici ekran geliştiriyor. Mevcut Pro Display XDR, inç başına 218 piksel ile 32 inç 6K (6016 x 3384) panele sahip. Apple'ın 7K harici ekranı, 245 gibi daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip olabilir. Keza 32 inç ekrana sahip PPI veya Pro Display XDR ile aynı 218 PPI değerini 36 inçlik daha büyük bir panelde koruyabilir.

Yeni Monitörler, Yeni MacBook Pro ve Yeni iMac

Apple'ın 2023 için hedeflediği bir diğer yenilik ise MacBook Pro tarafında olacak. Mark Gurman'a göre Apple bir süredir M2 Pro ve M2 Max işlemcilerinden gücünü alacak 14 ve 16 inç boyutlarında yeni MacBook Pro'lar üzerinde çalışıyor.

Mark Gurman yeni MacBook Pro'ların 2023'ün ilk çeyreğinde kullanıcılara sunulmasını bekliyor. Şirket bunun yanı sıra 2023 için M3 işlemcisinden gücünü alacak yeni bir iMac üzerinde de çalışıyor. Bu cihazın da 2023'ün sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor.

Peki sizin 2023 yılı içerisinde Apple'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.