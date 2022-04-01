2023 Model Toyota GR Corolla Tanıtıldı!

Uzun bir bekleyişin ardından 2023 Toyota GR Corolla nihayet resmi olarak tanıtıldı. Bununla birlikte 2023 model Toyota GR Corolla ile Toyota ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hot hatch araba satışa çıkarmış olacak. İşte tüm ihtişamıyla Toyota GR Corolla özellikleri!

2023 Model Toyota GR Corolla Özellikleri ve Fiyatı

Kaputun altında, 6.500 rpm'de 300 beygir gücü (224 kilovat) ve 3.000 ila 5.500 rpm arasında 273 pound-feet (370 Newton-metre) üreten G16E-GTS 1.6 litrelik turboşarjlı üç silindirli motor var. 2023 model Toyota GR Corolla, devir uyumlu işlevselliğe sahip altı vitesli düz şanzımanla bizlerin beğenisine sunulacak. GR-Four dört tekerlekten çekiş sistemi, sürücünün tercihine bağlı olarak seçilebilir modellerden oluşacak. Bu modeller arasında: 60-40, 50-50 ve 30-70 ön-arka tork dağılımı ayarlarına sahip farklı segmentte araçlar yer alacak.

Toyota'nın basın duyurusu herhangi bir performans bilgisi sunmuyor, bu yüzden GR Corolla'nın saatte 60 mil (96 kilometre) hıza ne kadar çabuk ulaştığını veya en yüksek hızının ne olduğunu henüz net olarak bilmiyoruz. Ancak tahmin yürütebiliriz diye düşünüyorum. Kaba bir karşılaştırma yapacak olursak, Avrupa pazarındaki Toyota GR Yaris, 100 km/s hıza 5,5 saniyeden daha kısa sürede ulaşıyor. 1.6 litrelik turbo şarjlı üç silindiri Corolla ile eş güce sahip. Ayrıca GR Yaris 1.280 KG, yeni GR Corolla ise 1.474 KG ağırlığa sahip. Ağırlık baz alındığında yeni Corolla'nın saatte hızı 5,5'i aşacağı aşikar.

GR Corolla, GA-C platformunun modifiye edilmiş bir versiyonunu kullanıyor; bu, çerçeve için ek kaynak noktalarına sahip olup, eklemleri ve kapsamlı yapısal yapıştırıcı kullanımını güçlendirmek demek. Kaput ve ön kapı panelleri ağırlıktan tasarruf etmek için alüminyum ile kaplanmış. Gövde bölümünde, havayı kanatlara ve genişletilmiş çamurluklara yönlendirmek için kıvrak bir tasarım tercih edilmiş. Sürtünmeyi azaltmak için ise zemin tabanları olabildiğince düz tutulmaya çalışılmış.

GR Corolla'nın süspansiyonu ön kısımda MacPherson tipi payandalardan ve arkada çift salıncaklı tasarımdan oluşuyor. Yeni model Corolla, 235/40R18 ebadında Michelin Pilot Sport 4 lastiklere sahip parlak siyah kaplamalı 18 inç, 15 kollu jantlara sahip. Fren için, hot hatch'in önünde dört pistonlu kaliperli 14 x 1,1 inç havalandırmalı ve oluklu rotorlar var. Arkada, iki pistonlu kaliperli 11,7 x 0,7 inç havalandırmalı diskler kullanılmış. Bu acil durumda aracın duruşunu en iyi şekilde sağlayabilecek diskler olarak tanımlanabilir. Toyota kaliteden ödün vermemek adına en iyi kartlarını GR Corolla'da kullanmış diyebiliriz.

GR Corolla'nın iç kısmında 12,3 inç dijital bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Ekran, seçilen dört tekerlekten çekiş modunun, turbo basıncının, vites konumu göstergesinin ve takometrenin görünümlerini kontrol etmenize olanak tanıyor. GR Corolla Core beyaz, siyah ve süpersonik kırmızı renk seçenekleriyle tüketicilerin beğenisine sunulacak. İçeride, kumaş kaplı spor koltuklar ve siyah ve gümüş şametik çizimler kullanılmış. Opsiyonel olarak, ısıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyon simidi ekleyen bir Soğuk Hava paketi de sunulacak.

Teknoloji paketinde navigasyon, yükseltilmiş bir stereo ve kablosuz akıllı telefon şarjı yer alıyor. GR Corolla'nın henüz çıkış fiyatı resmi olarak açıklanmış değil. Konu hakkında Toyota'dan bilgiler gelmeye devam ettikçe sizleri sitemiz üzerinden bildilendiriyor olacağız. Peki siz 2023 model Toyota GR Corolla hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.