Türkçe Destekli Popüler Oyun Aşırı Ucuzladı! İşte İndirimli Fiyatı
Steam, ilk çıkış yaptığı günden bu yana adından söz ettiren popüler oyunun fiyatında büyük bir indirim yaptı. Peki yapım ne kadardan satılacak? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Detroit: Become Human oyununun fiyatı Steam’de 31,99 dolardan (yaklaşık 1.430 TL) 6,39 dolara (yaklaşık 285 TL) kadar düştü.
- Detroit: Become Human için indirimler 20 Nisan'a kadar devam edecek.
- Detroit: Become Human oyununda Türkçe arayüz desteği mevcut.
2018’de piyasaya sürüldükten sonra kısa sürede oyuncuların beğenisini kazanan Detroit: Become Human için Steam’de büyük bir kampanya başladı. Peki yapımın indirimli fiyatı ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar!
Detroit: Become Human Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?
Detroit: Become Human için yeni bir indirim kampanyası başladı. Bu kampanya kapsamında oyun yüzde 80 oranında indirime girdi. Böylece 31,99 dolar (yaklaşık 1.430 TL) olan fiyat etiketi 6,39 dolara (yaklaşık 285 TL) kadar düştü. Söz konusu kampanyanın 20 Nisan’a kadar devam edeceğini söyleyebiliriz.
Detroit: Become Human Nasıl Bir Oyun?
Detroit: Become Human, 2038 yılının Detroit şehrinde geçiyor ve insanların yerini almaya başlayan insansı robotların hikayesini konu alıyor. Oyunda Connor, Kara ve Markus isimli üç adet insansı robotu kontrol ediyoruz.
Detroit: Become Human’de Connor, suçluların peşindeki bir dedektif diyebiliriz. Buna karşılık Kara bir ev hizmetlisi ve Markus da engelli sahibine yardımcı olan kibar bir robot. Fakat bir noktada işler sarpa sarıyor ve üç karakter de kendilerini dönüşü olmayan bir yolda buluyorlar. Özellikle insansı robotların bilinç kazanmasıyla birlikte ortaya çıkan özgürlük teması oyunu sürükleyici bir yapım haline getiriyor diyebiliriz.
Detroit: Become Human Türkçe Desteği Var mı?
Detroit: Become Human Türkçe arayüz ve altyazı desteğiyle oyunculara sunuluyor. Özellikle diyalogların fazlasıyla önemli olduğu bu yapımda oyunu tam anlamıyla deneyimleyebilmek için dil bariyerinin olmaması oldukça önemli. Neyse ki seslendirmeler dışında oyunun neredeyse tamamı Türkçe olarak sunuluyor.
Detroit: Become Human Sistem Gereksinimleri Neler?
Minimum Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-2300 @ 2.8 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1GHz ya da AMD FX-8350 @ 4.2GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 ya da AMD HD 7950 minimum 3GB VRAM ile (Vulkan 1.1 desteklemesi gerekir)
- Depolama: 55 GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-6600 @ 3.3 GHz ya da AMD Ryzen 3 1300 X @ 3.4 GHz
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580 minimum 4GB VRAM ile (Vulkan 1.1 desteklemesi gerekir)
- Depolama: 55 GB kullanılabilir alan
Editörün Yorumu
Detroit: Become Human ilk oynadığımda gerçekten ağzımı açık bırakan bir yapımdı. Hikayenin ilerleyişi bir noktadan sonra oyun oynuyormuşum hissinden çok bir film izliyormuşum hissi vermişti. Bu yüzden eğer henüz denemediyseniz, indirim dönemlerini mutlaka değerlendirmenizi öneririm.