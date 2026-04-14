Türkçe Destekli Popüler Oyun Aşırı Ucuzladı! İşte İndirimli Fiyatı

2018’de piyasaya sürüldükten sonra kısa sürede oyuncuların beğenisini kazanan Detroit: Become Human için Steam’de büyük bir kampanya başladı. Peki yapımın indirimli fiyatı ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar!

Detroit: Become Human Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Detroit: Become Human için yeni bir indirim kampanyası başladı. Bu kampanya kapsamında oyun yüzde 80 oranında indirime girdi. Böylece 31,99 dolar (yaklaşık 1.430 TL) olan fiyat etiketi 6,39 dolara (yaklaşık 285 TL) kadar düştü. Söz konusu kampanyanın 20 Nisan’a kadar devam edeceğini söyleyebiliriz.

Detroit: Become Human Nasıl Bir Oyun?

Detroit: Become Human, 2038 yılının Detroit şehrinde geçiyor ve insanların yerini almaya başlayan insansı robotların hikayesini konu alıyor. Oyunda Connor, Kara ve Markus isimli üç adet insansı robotu kontrol ediyoruz.

Detroit: Become Human’de Connor, suçluların peşindeki bir dedektif diyebiliriz. Buna karşılık Kara bir ev hizmetlisi ve Markus da engelli sahibine yardımcı olan kibar bir robot. Fakat bir noktada işler sarpa sarıyor ve üç karakter de kendilerini dönüşü olmayan bir yolda buluyorlar. Özellikle insansı robotların bilinç kazanmasıyla birlikte ortaya çıkan özgürlük teması oyunu sürükleyici bir yapım haline getiriyor diyebiliriz.

Detroit: Become Human Türkçe Desteği Var mı?

Detroit: Become Human Türkçe arayüz ve altyazı desteğiyle oyunculara sunuluyor. Özellikle diyalogların fazlasıyla önemli olduğu bu yapımda oyunu tam anlamıyla deneyimleyebilmek için dil bariyerinin olmaması oldukça önemli. Neyse ki seslendirmeler dışında oyunun neredeyse tamamı Türkçe olarak sunuluyor.

Detroit: Become Human Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) İşlemci : Intel Core i5-2300 @ 2.8 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1GHz ya da AMD FX-8350 @ 4.2GHz

: Intel Core i5-2300 @ 2.8 GHz ya da AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1GHz ya da AMD FX-8350 @ 4.2GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 780 ya da AMD HD 7950 minimum 3GB VRAM ile (Vulkan 1.1 desteklemesi gerekir)

: Nvidia GeForce GTX 780 ya da AMD HD 7950 minimum 3GB VRAM ile (Vulkan 1.1 desteklemesi gerekir) Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) İşlemci : Intel Core i5-6600 @ 3.3 GHz ya da AMD Ryzen 3 1300 X @ 3.4 GHz

: Intel Core i5-6600 @ 3.3 GHz ya da AMD Ryzen 3 1300 X @ 3.4 GHz Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580 minimum 4GB VRAM ile (Vulkan 1.1 desteklemesi gerekir)

: Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580 minimum 4GB VRAM ile (Vulkan 1.1 desteklemesi gerekir) Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Detroit: Become Human ilk oynadığımda gerçekten ağzımı açık bırakan bir yapımdı. Hikayenin ilerleyişi bir noktadan sonra oyun oynuyormuşum hissinden çok bir film izliyormuşum hissi vermişti. Bu yüzden eğer henüz denemediyseniz, indirim dönemlerini mutlaka değerlendirmenizi öneririm.