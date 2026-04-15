Lenovo Legion Go 2'ye Rakip Geliyor: İşte OneXPlayer X2 Mini'nin Özellikleri

Sektörün bilinen ve yenilikçi markalarından One-Netbook, Lenovo'nun Legion Go 2 modeline doğrudan rakip olarak geliştirdiği yeni el konsolu OneXPlayer X2 Mini'nin ilk donanım detaylarını paylaştı. Gelin, bu detaylara birlikte bakalım.

OneXPlayer X2 Mini Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 8.8 inç

: 8.8 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1200 piksel

: 1920 x 1200 piksel Ekran Parlaklığı : 500 nit

: 500 nit İşlemci : AMD Ryzen AI Max+ 395

: AMD Ryzen AI Max+ 395 İşletim Sistemi : Windows 11

: Windows 11 Batarya: 85 Wh

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre OneXPlayer X2 Mini'nin merkezinde AMD'nin yeni nesil Ryzen AI Max+ 395 işlemcisi yer alacak. Strix Halo mimarisine sahip olan bu güçlü işlemciye, AMD Radeon 8060S grafik kartı eşlik ediyor. Bu donanım sayesinde en yüksek grafikli oyunları bile performans kaybı yaşamadan rahatça oynayabilirsiniz.

Cihaz Mini ismini taşısa da ekran boyutunda ve görüntü kalitesinde kesinlikle taviz vermemiş. OneXPlayer X2 Mini, tıpkı rakibi Lenovo Legion Go 2 gibi 8.8 inç büyüklüğünde OLED bir ekranla gelecek.

Bu OLED ekran, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Böylece cihazla, PUBG ve Valorant gibi rekabetçi oyunları akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz. Ayrıca cihazın 500 nit parlalık değerine sahip olacağı tahmin ediliyor.

OneXPlayer X2 Mini, tüm bu donanımın ihtiyaç duyduğu enerjiyi 85 Wh kapasiteli büyük bir bataryayla karşılayacak. Ayrıca sızıntılara göre bu batarya değiştirilebilir bir yapıda olacak. Böylece kullanıcılar yedek piller sayesinde prize ihtiyaç duymadan cihazı kullanabilirler.

Cihazın paylaşılan görsellerine bakıldığında, tasarım tarafında modüler yapısı dikkatleri çekiyor. OneXPlayer X2 Mini, çıkarılabilir kontrolcülere ve manyetik bir klavyeye sahip. Bu sayede cihazı ister bir oyun konsolu isterseniz de bir Windows tablet olarak kullanabilirsiniz.

Şirket konsolun tuşlarında ise standart membran yerine mekanik klavyelerde gibi mikro switchler kullanmış. Böylece her tuşa bastığınızda hızlı ve mekanik tepkiler alıyorsunuz. Ayrıca yön tuşlarını oynadığınız oyunun türüne göre sekizgen veya standart çapraz yapıyla kolayca değiştirebiliyorsunuz.

Yazılım tarafında ise OneXPlayer X2 Mini, Windows 11 işletim sistemiyle geliyor. Bu sayede Steam, Epic Games, Battle.net veya Xbox Game Pass kütüphanenize hiçbir ek ayar yapmadan doğrudan erişim sağlayabiliyorsunuz. OneXPlayer X2 Mini, hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Cihaz hakkında daha fazla detay ortaya çıktıkça sizlerle paylaşacağız.

OneXPlayer X2 Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

Şirket tarafından OneXPlayer X2 Mini'nin tanıtım tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sızıntılardan edindiğimiz bilgilere göre cihazın Mayıs ayında tanıtımının yapılması bekleniyor.

Editörün Yorumu

OneXPlayer X2 Mini'nin yayınlanan görsellerine ve teknik özelliklerine baktığımda, cihazın işlemci ve ekran tarafında güçlü olacağını söyleyebilirim. Ancak el konsolu şu ana kadar açıklanan teknik özellikleriyle Lenovo Legion Go 2'ye rakip olmaya uzak. Tabii ki diğer teknik özellikler açıklandıkça fikirlerimiz değişecektir. Buradaki önemli bir detay ise cihazın fiyatı. Eğer şirket, ürünü alınabilir bir fiyat etiketiyle satışa sunarsa, cihaz bir alternatif olmaktan çıkıp doğrudan kullanıcıların ana tercihi haline gelebilir.