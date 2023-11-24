2024 Model Porsche Panamera Tanıtıldı!

Alman lüks ve spor araba üreticisi Porsche, bugün 2024 model Porsche Panamera'yı tanıttı. Aracın önceki modellere göre değişiklik gösteren bazı tasarım özellikleri göze çarptı.

101 Bin 550 Dolardan Başlayan Fiyat!

Üçüncü nesil 2024 model Porsche Panamera'nın tasarım özelliklerinde birtakım değişiklikler olsa da eski modellerden çok büyük bir farkı yok. Ancak aracın bazı özelliklerinin geliştirildiği ve ortaya tazelenmiş bir tasarım çıkarıldığı görülüyor.

101 bin 550 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınablilecek yeni model, E-Hybrid motor gamıyla dikkat çekiyor. Aracın 4.0 litre twin-turbo V8 motora ve 8 ileri çift kavramalı PDK şanzımana sahip olduğu görülüyor. Bu da motorun eskisine göre daha güçlü olduğu anlamına geliyor.

İç dizayna baktığımızda ise vites kolunun direksiyonun sağ tarafına yerleştirildiğini görüyoruz. Orta konsolun boşa çıkmasıyla birlikte o noktaya klima ve koltuk ayarlamasını sağlayan butonlar yerleştirildi.

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