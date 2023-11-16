Lüks Otomobil Rolls-Royce Ghost Cenaze Aracına Dönüştürüldü!

Otomobil dünyasının en lüks araçlarından biri olan Rolls-Royce Ghost bir cenaze aracına dönüştürüldü.

Biemme Special Cars firmasının üstlendiği bu çalışmada Ghost adındaki bir aracın tercih edilmesinin zekice bir düşünce mi yoksa inanılmaz derecede duyarsızlık mı olduğunu anlamak güç ancak ilgi çekici olduğu kesin.

Cenaze Aracına Dönüştürülen Rolls-Royce Ghost

Son yolculuk için araç kalitesinin öneminin olup olmadığı tartışılır olsa da cenaze aracına dönüştürülen Rolls-Royce Ghost oldukça etkileyici görünüyor.

Biemme Special Cars, daha önce de Mercedes-Benz ve BMW gibi büyük otomobil üreticilerinin araçlarında da benzer tarifeyi uygulamıştı ancak bu seferki çalışma çok daha maliyetli ve ilgi çekici.

Biemme'nin web sitesinde bu yeni cenaze aracı için bir fiyat belirtilmemiş ancak Rolls Royce'un stok Ghost sedanının 355.000 dolardan başladığı düşünülürse bu modelin daha ucuz olması imkânsız gibi görünüyor.

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