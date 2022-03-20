2024 Model Volkswagen ID Buzz Elektrikli Mikrobüs Tanıtıldı!

Beş yıllık bekleyişin ardından, Volkswagen ID Buzz'ın uzun zamandır beklenen çıkış tarihi sonunda açıklandı. Alman otomobil üreticisi, ID Buzz'ın değişime uğrayan modern tasarımını Çarşamba günü sanal bir etkinlikte ilk kez gösterdi. İşte tüm detaylarıyla 2024 model Volkswagen ID Buzz elektrikli mikrobüs!

2024 Model Volkswagen ID Buzz Özellikleri ve Çıkış Tarihi

ID Buzz ve ticari eşdeğeri ID Buzz Cargo, 2024'te satışa sunulması planlanıyor ancak uzun mesafeli bir versiyonuyla bu yıl içinde Avrupa'ya gelecek. Hala araç hakkında bilmediğimiz çok şey var. En çok merak edilen detaylar arasında elbette fiyat var ancak henüz aracın fiyatı belirsizliğini koruyor. VW, EV liderine dönüşüm yolunda devam ederken, ID Buzz çok önemli bir rol oynayacak.

Minibüs, şirketin MEB modüler elektrik mimarisi için bir vitrin görevi görecek ve özellikle aileler düşünülerek pazarlanan ilk elektrikli kamyonetler arasında yerini alacak. Minibüs, 2017'de tanıtılan konsepte nazaran daha farklı bir görünüme ev sahipliği yapıyor. Izgaralar biraz farklı ve tipik olarak bir elektrikli araçtan bekleyebileceğinizden daha büyük havalandırma delikleriyle geliyor. Ve genel şekil, daha keskin açılar ve daha uzun bir yol duruşu ile daha köşeli olmuş.

Ancak VW, aynı Day-Glo limon sarısı iki tonlu boya şemasını bir seçenek olarak sunacak kadar ileri giderek orijinal tasarıma şaşırtıcı bir şekilde sadık kalmış. (VW toplam 11 renk çeşidi sunuyor.) ID Buzz'ın ilk Avrupa versiyonu, 77 kWh'si kullanılabilir, 81 kWh enerji kapasiteli bir pil paketine sahip olacak. Bu, 201 beygir gücü ve 229 lb-feet tork üretebilen bir arka aks motoruna güç sağlayacak. Öncelikle bunun, piste yönelik bir EV olmadığını bilmenizi isteriz.

VW, minibüsün en yüksek hızını sadece 90 mil (145 km/s) ile sınırlandırıyor. Atasının yalnızca 60 mil (genellikle yokuş aşağı seyir halindeyken) hız yapabileceği düşünüldüğünde, bu çoğu müşteri için çok hayal kırıklığı yaratmamalıdır. VW, elektrikli aracın sürüş menzilini açıklamadı ancak tüm işaretler tam şarjla yaklaşık 300 mil olduğunu gösteriyor. Alternatif akım (AC) kullanıldığında şarj gücü 11 kW'e kadar çıkabiliyor.

Paylaşılan verilere göre aracın sadece 30 dakikada yüzde 5'ten yüzde 80'e ya da 2021 VW ID 4 SUV'den sadece sekiz dakika daha az şarj olacağını belirtmeden geçmeyelim. Gelecekte VW, ID Buzz'ın, bir EV'nin sahibi adına üçüncü taraf bir şarj istasyonunu otomatik olarak tanımlamasını ve yetkilendirmesini sağlayan standart olan Tak ve Şarj işlevi sunacağını söylüyor.

Minibüsün Avrupa versiyonu ve ticari eşdeğeri, aracın diğer elektrikli cihazlar ve hatta tüm ev için bir güç kaynağı olarak kullanılabileceği çift yönlü şarj ile gelecek. VW, boyutunu açıklamamış olsa da, ABD versiyonu 2024'te satışa çıktığında daha uzun olacak. Genel olarak, Avrupa versiyonu 185,5 inç uzunluğunda olacağı tahmin ediliyor, bunun nedeni kısmen çıkıntılarının çok kısa olmasından kaynaklanıyor.

Bu ultra kısa sarkıntılar veya aracın mesafesini aşan uzunluğu, ID Buzz'ın belirleyici özelliklerinden biri olacak. Örneğin, minibüs akslar arasında VW ID 4'e göre yaklaşık 9 inç daha uzun ancak toplamda yalnızca 5 inç daha uzun olacak. Aynalarda 76,3 inç (1937 mm) yüksekliğinde, 78,2 inç (1,895 mm) genişliğinde duruyor ve Avrupa versiyonunda bile 138 fit küp kargo alanı var. Bu bir Cadillac Escalade'den daha fazlası, yani evet, içi büyük bir araç ile karşı karşıyayız.

ID Buzz, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanan deri içermeyen bir iç mekan ve yüzde 10 toplanmış okyanus plastiğinden ve yüzde 90 geri dönüştürülmüş PET şişelerden yapılmış bir kumaşla VW'nin en sürdürülebilir araçlarından biri olacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.